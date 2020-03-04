感染源台商父稱兒「沒有不舒服」 call in被辦假訊息

一名白牌車司機感染新冠肺炎死亡，中央流行疫情指揮中心發現感染源是江姓台商，從大陸返台多次就診，其父親卻call in政論節目稱兒子「沒有不舒服」，向刑事局告發假訊息，警方通知江父依傳染病防治法函送法辦。

70歲的江父稱，他觀察兒子沒什麼症狀，可能因表達問題造成誤解，想向大家道歉。刑事局偵九大隊第二隊是在接獲中央流行疫情指揮中心函文告發，上月27日在彰化縣通知江父到案。

中央流行疫情指揮中心上月公布新冠肺炎第19例，為一名在中部駕駛白牌車的61歲男子，確診當天死亡，成為台灣因新冠肺炎死亡首例，經查載過大陸浙江的江姓男台商，體內有抗體，確認是感染源。

江的父親上月21日晚間call in政論節目，談論兒子狀況，稱「到目前為止他都沒有不舒服」，中央流行疫情指揮中心發現台商1月22日返台，多次因上呼吸道症狀就診，認定其父所稱為不實訊息。