浙江台商父叩應傳不實訊息 刑事局送辦
中部白牌計程車司機感染武漢肺炎過世，感染源為一名浙江台商，但其父卻向電視台節目call in喊冤兒未病。刑事局今天說，指揮中心認江父call in內容為不實訊息，已依法查處。
刑事局今天舉行記者會，偵查第九大隊大隊長蔡坤益表示，2月24日接獲中央流行疫情指揮中心情資指出，有民眾於2月21日晚間call in至電視台政論節目，且自稱為浙江台商的父親，其子就是和武漢肺炎確診個案第19例所接觸過的人，節目中還公開談論浙江台商住院醫院名稱，並說「到目前為止他（浙江台商）都沒有不舒服」。
指揮中心指出，浙江台商於1月22日返台後就曾因上呼吸道相關症狀而多次就診，和其父call in所稱「到目前為止他都沒有不舒服」內容不符，為不實訊息；且公開談論其子住院醫院名稱，顯然為不當言詞，足使民眾心生疑慮，也對指揮中心執行公務時造成不良影響和妨害疫情控制，所以函請警方依法查處。
警方經調閱相關資料後，鎖定彰化縣70歲江姓男子涉嫌在政論節目公開散布不實言論，於2月27日通知到案說明，江男供稱自己並無散布不實言論意圖，僅陳述自己觀察兒子症狀的看法而已。
全案詢後依傳染病防治法第63條函送彰化地檢署偵辦。
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