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影／狂妄槍手台中跨區開20多槍 主嫌跳窗赤腳狼狽落網
今年初台中市發生連續槍擊案，擁槍自重的曾姓主嫌涉嫌在南區、北屯區與潭子區與人發生嫌隙，與同夥對空鳴槍20多發，恐嚇意味濃厚。專案小組本月初掌握曾嫌藏匿南投一處摩鐵，優勢警力攻堅，曾嫌赤腳不要命地從2樓窗戶躍下，仍被警方壓制逮捕，下場狼狽，另逮捕吳嫌等6名共犯，依法移送。
據悉，35歲曾姓主嫌於2011年與2016年當街尋仇，對空鳴槍、震驚社會，成為台中市警方緝捕治平對象，3年前曾嫌出獄，卻染上毒癮、重操舊業改制槍枝，並涉嫌於六縣市毒品黑吃黑、持槍尋仇等糾紛。
今年1月7日，台中市警方追查吳嫌駕駛的車輛攔查拒檢，警方在車內起出改造手槍1支、改造卡賓槍1支、土造霰彈槍1支及霰彈槍子彈10顆等物，警方調閱監視器鎖定吳嫌，意外追出曾姓主嫌涉案。
上月5日，曾姓主嫌涉嫌教唆吳嫌、沈嫌持槍至台中市南區一處民宅談判，兩人談辦未果，對空開4槍後逃逸；翌日，曾嫌與吳嫌到北屯區一家民宅再度開槍；上月底，曾嫌、吳嫌與沈嫌再到潭子區一家民宅外狂掃射20多槍，行徑囂張。
專案小組指出，曾姓主嫌去年涉及2起毒品交易黑吃黑，今年初3起持槍尋仇糾紛，台中市警方早將曾嫌等人列為治平對象，掌握情資、漏夜偵辦。
本月1日，專案小組鎖定曾嫌等人在草屯一家摩鐵休憩，優勢警力破門攻堅，曾嫌從2樓窗戶躍下逃逸，仍被警方壓制上銬，昔日持槍囂氣焰全消，赤腳狼狽落網。
警方在摩鐵房間內逮捕共犯吳、沈嫌，起出改造霰彈長槍1把、連發手槍及90手槍各1把、改造手槍半成品、霰彈7發、90手槍子彈104發等犯罪工具。
另追查出陳嫌等4名共犯，警詢後依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥管制刀械條例等罪嫌移送，曾嫌、吳嫌、沈嫌與陳嫌羈押獲准，另3名共犯無保請回。
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