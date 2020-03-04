影／擁槍自重六縣市尋仇、毒品黑吃黑 台中警逮7人送辦

以曾姓主嫌為首的犯罪集團，涉嫌於全台六縣市擁槍自重進行毒品黑吃黑、持槍尋仇等糾紛，台中市警局、南投縣警局等單位追查，本月初在南投一家摩鐵逮捕曾嫌等7人，起出改造霰彈長槍、連發手槍、90手槍各1把與多發子彈等贓物，警詢後依違反組織犯罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送，曾嫌等4人羈押獲准，另3人無保請回。

今年1月7日，台中市警局豐原分局在潭子區追查一輛可疑車輛，車輛拒檢，駕車的吳嫌(33歲)與同夥棄車逃逸，警方在車內起獲改造手槍1支、改造卡賓槍1支、土造霰彈槍1支及霰彈槍子彈10顆等物，警方調閱監視器鎖定吳嫌追查。

上月5日深夜11點多，吳嫌、沈嫌(28歲)與被害人電話中互嗆輸贏不甘願，竟行徑大膽持槍至台中市南區一家民宅尋仇，對空連開4槍後逃逸。

警方調查，涉嫌持槍吳嫌就是曾犯下多起槍擊案的曾姓主嫌(35歲)旗下共犯，該團涉及毒品案黑吃黑、持槍尋仇等糾紛；台中地檢署檢察官林依成指揮台中市警局第三、第五、豐原分局、刑警大隊、南投縣警局刑警大隊、草屯分局等單位成立專案小組追查。

曾姓主嫌相當神經質，行蹤遍及宜蘭、台中、南投、彰化、台南與高雄等地，多以白牌計程車、租賃車代步，以摩鐵、民宿為家，兩、三天就遷移住所，行蹤難以掌握。

本月1日，專案小組掌握曾嫌等3人在草屯一家摩鐵休息，優勢警力對空鳴槍攻堅，曾嫌赤腳從2樓窗戶躍下，仍被警方上銬壓制在地，吳嫌、沈嫌在睡夢中被捕，警方起出改造霰彈長槍1把、連發手槍及90手槍各1把、改造手槍半成品、霰彈7發、90手槍子彈104發等犯罪工具。另地查獲陳嫌等負責開車接送的4名共犯。