機車大燈壞掉遭巡邏警盯上竄逃 男被搜出毒品直說真衰

高雄黃姓男子今凌晨在加油站附近遇上巡邏警，黃見警後就迴轉機車，不斷闖紅燈、蛇行逃逸，直到逃到巷弄中，被前來支援的員警圍捕壓制。警方循著黃男逃逸路線，找到安非他命殘渣袋、吸食器，警詢後依違反毒品危害防制條例將他送辦。

據了解，剛從加油站加完油不久的黃男（43歲），今天凌晨零點50分左右，騎機車行經鳳山區博愛路、立人街口，鳳山警分局員警巡邏時見黃當時沒開機車大燈，上前示意他停車受檢。

但黃男一見到警方就迴轉逃跑，沿路闖紅燈、蛇行要躲避警方查緝，員警一邊通知線上巡邏警網攔截圍捕，一邊採「尾隨待機」方式跟在黃身後；雙方從博愛路追逐到三民區九如一路95巷內，黃終被趕來支援的員警逮捕。

警方在追緝過程中，發現黃男在博愛路上丟下一團衛生紙，重回現場找尋時，在衛生紙團中，找到破碎的玻璃球吸食器、安非他命殘渣袋。