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機車大燈壞掉遭巡邏警盯上竄逃 男被搜出毒品直說真衰
高雄黃姓男子今凌晨在加油站附近遇上巡邏警，黃見警後就迴轉機車，不斷闖紅燈、蛇行逃逸，直到逃到巷弄中，被前來支援的員警圍捕壓制。警方循著黃男逃逸路線，找到安非他命殘渣袋、吸食器，警詢後依違反毒品危害防制條例將他送辦。
據了解，剛從加油站加完油不久的黃男（43歲），今天凌晨零點50分左右，騎機車行經鳳山區博愛路、立人街口，鳳山警分局員警巡邏時見黃當時沒開機車大燈，上前示意他停車受檢。
但黃男一見到警方就迴轉逃跑，沿路闖紅燈、蛇行要躲避警方查緝，員警一邊通知線上巡邏警網攔截圍捕，一邊採「尾隨待機」方式跟在黃身後；雙方從博愛路追逐到三民區九如一路95巷內，黃終被趕來支援的員警逮捕。
警方在追緝過程中，發現黃男在博愛路上丟下一團衛生紙，重回現場找尋時，在衛生紙團中，找到破碎的玻璃球吸食器、安非他命殘渣袋。
黃男供稱，因為擔心停車受檢時，會遭警方發現持有毒品，才加速逃離現場，沒想到壞掉的機車大燈會引起警方注意，讓他直說真衰。警詢後將依公共危險罪嫌、毒品危害防制條例將黃送辦。
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