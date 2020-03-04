殺警案嫌犯判刑十年攜槍逃亡被通緝 北市刑大循線逮人
2014年台北市信義區發生震驚社會的夜店殺警案！當時警方全力動員，陸續逮捕涉案的76名中山聯盟成員，但部分犯嫌遭法院判刑後展開逃亡。
殺警案成員之一的曾姓男子，遭判處有期徒刑10年，因他拒不到案執行，去年10月被台北地檢署發布通緝在案。曾嫌遭發布通緝後仍在雙北地區逃竄，更傳出他持有槍械，對民眾安全造成威脅。
台北市刑警大隊與文山警一分局共組專案小組偵辦，警方先是在今年2月3日，在曾嫌位於中山區民族東路的藏匿處，查獲曾嫌的陳姓女友及洪姓友人持有毒品，並起獲改造槍彈，昨天再度循線在中山區北安路查獲曾嫌到案，並解送台北地檢署執行，並持續調查曾嫌持有槍械及其逃亡期間其他人等涉藏匿人犯等罪嫌。
針對「信義分局薛姓偵查佐遭聚眾圍毆致死」案其他未到案執行的通緝受刑人，台北市警察局已成立專案小組全力查緝，以展現「除惡務盡」決心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言