殺警案嫌犯判刑十年攜槍逃亡被通緝 北市刑大循線逮人

2014年台北市信義區發生震驚社會的夜店殺警案！當時警方全力動員，陸續逮捕涉案的76名中山聯盟成員，但部分犯嫌遭法院判刑後展開逃亡。

殺警案成員之一的曾姓男子，遭判處有期徒刑10年，因他拒不到案執行，去年10月被台北地檢署發布通緝在案。曾嫌遭發布通緝後仍在雙北地區逃竄，更傳出他持有槍械，對民眾安全造成威脅。

台北市刑警大隊與文山警一分局共組專案小組偵辦，警方先是在今年2月3日，在曾嫌位於中山區民族東路的藏匿處，查獲曾嫌的陳姓女友及洪姓友人持有毒品，並起獲改造槍彈，昨天再度循線在中山區北安路查獲曾嫌到案，並解送台北地檢署執行，並持續調查曾嫌持有槍械及其逃亡期間其他人等涉藏匿人犯等罪嫌。