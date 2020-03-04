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改造槍射傷流浪犬 動保人士救援譴責虐狗人
流浪動物零撲殺政策上路2年多，動保團體發現虐狗、棄養頻傳，動保人士昨天發現嘉義縣番路鄉仁義潭，有隻毛小孩遭人用改造手槍打傷，狗身上有多處彈孔槍傷，及時搶救保住狗命，熱心網友貼臉書徵求認養人；縣府家畜疾病防治所獲報，主動追查，要會同警方揪出槍傷狗兒者法辦。
蔡姓動保人士說，這隻毛小孩約6歲，親近人，未結紮，在仁義潭遭人用改造手槍射傷，身上有多處彈孔，已經幫狗兒清創取出打針，地上還留有一顆鋼珠，呼籲大家愛牠，不要傷害牠。
「夠可憐啊！開槍真的很殘忍啊? 」動保人士將受傷毛小孩貼臉書，網友看到狗兒身上彈孔槍傷，狗兒驚恐無助眼神，感到不捨，譴責開槍傷狗行為惡劣。
家畜防治所說，會儘速派員與貼臉書動保人士聯繫，請警方協助調閱監視器，查明傷害犬隻凶手，將犬隻送醫安排安置，惡意傷害動物，觸犯動保法第25條定，可處2年以下有期徒刑或拘役，最高可開罰200萬元。
仁義潭2年前曾發生多隻流浪狗遭不明人士虐殺，1隻攔腰被砍斷，當場慘死，1隻毛孩子則橫死在霰彈槍下，其中倖存黑狗脖子被砍10多公分，被民眾發現送醫，撿回一命，但凶手還未落網。
為從源頭解決犬貓繁殖衍生問題，縣府去年7月18日啟用強化精準捕捉專線，受理通報與處理案件至今逾2000件，捕捉專線主要針對緊急救援與咬人追車等優先辦理，專線（05）3620373（上班時間），呼籲民眾勿違法傷狗虐狗。
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