躲債 假釋犯破壞電子腳鐐行搶

男子歐力源因性侵女學生案被判處無期徒刑，三年前假釋仍被施以電子監控，近來因積欠賭債，前晚在花蓮涉嫌破壞電子腳鐐，駕車北上，昨晨涉持刀搶劫檳榔攤六千多元，在「落跑」約十八小時後於高雄落網，假釋恐被撤銷，昨另依涉恐嚇取財等罪嫌移送士林地檢署漏夜偵訊後聲請羈押。

五十三歲歐力源廿三年前凌晨駕駛兄長營業用計程車，在北市內湖區對女高職生性侵，被判刑無期徒刑，二○一七年七月獲假釋並付保護管束，須帶電子腳鐐並施以宵禁，每晚十點至隔天上午五點不得離家。

前天晚間他在花蓮縣吉安鄉住處破壞電子腳鐐，開車上蘇花公路一路往北，昨天凌晨兩點多抵達北市大同區，歐頭戴帽及口罩，持菜刀前往一處檳榔攤對邵姓女店員大吼「把錢交出來」；邵女被逼交出六千元，隨即拿錢開車一路南下，女店員在歐離開後才驚慌報案。

歐力源開車到北市行搶，再南下屏東，最後在高雄被捕。 圖／花蓮地檢署提供

警方透過車輛辨識系統全省追緝歐的行蹤，發覺他在高雄、屏東繞一大圈，車子跑了上百公里，警方趁他折返高雄岡山、燕巢交界，欲到加油站如廁之際，員警攔車逮捕他到案，隨即押解北上接受調查。

檢警初步調查，歐近來因沈迷賭博，光是打麻將、六合彩輸了十多萬，為了躲避債主討債，才會破壞電子腳鐐離家逃亡，因身上沒什麼錢，到台北才心起歹念，搶了檳榔攤六千元；南下高雄途中，光吃飯和加油就花掉三千多元，至於為何前往高、屏地區，歐說「就是毫無目的的亂開」。

據了解，昨晨遭搶的檳榔攤因廿四小時營業，成為歐男犯案目標，被害的邵女昨驚魂未定，僅表示已嚴重影響生意。附近兩家檳榔攤員工說，一大早開店後，才聽說前一晚有店家受害，大家難免心慌慌。

花蓮地檢署表示，二日晚上九時五十五分，發現歐姓男子的科技設備出現異常訊息，通知轄區派出所，觀護人與警方前往歐的住家查看，叫醒歐母開門後，發現電子腳鐐被破壞，將撤銷歐的假釋。