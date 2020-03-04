聽新聞
test
0:00 / 0:00
無期徒刑撤假釋 要再關25年
花蓮籍性侵犯歐力源假釋期間破壞電子腳鐐逃匿，依規定要先服殘刑廿五年，另外還要被追加妨害公務、恐嚇取財等罪責。
刑法規定，判有期徒刑獲假釋受刑人被撤銷假釋，需服完殘刑，犯無期徒刑獲假釋受刑人被撤銷假釋，需服刑廿五年；歐力源坐牢廿年獲假釋，付保護管束佩帶腳鐐十年可回復自由身，但他破壞器具，不到一天被緝獲，廿年牢白白坐，還需再關廿五年。
法務部保護司副司長林嚞慧說，性侵假釋犯以電子腳鐐監控者，史上有一三五○人，包括歐力源在內曾有十三人違規、脫逃，全數都被抓回籠；目前有一三九名性侵假釋犯監控中。
歐力源一九九七年犯下性侵強盜案，一九九八年判處無期徒刑確定，同年六月發監執行，之前在花蓮監獄服刑；二○一七年八月歐申請假釋，被評估為再犯率高風險對象，歐同意佩帶電子腳鐐換取假釋，等於在監服刑約廿年，如今他不但假釋要被撤銷，光是殘刑廿五年加上新涉犯的持刀搶劫、恐嚇取財等罪刑，未來恐怕還要再牢裡待更長時間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言