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無期徒刑撤假釋 要再關25年

聯合報 / 記者王聖藜／台北報導
遭判無期徒刑假釋中男子歐力源昨晚破壞電子腳鐐，並在台北搶奪，今天在高雄市落網。 記者劉學聖／攝影
遭判無期徒刑假釋中男子歐力源昨晚破壞電子腳鐐，並在台北搶奪，今天在高雄市落網。 記者劉學聖／攝影

花蓮籍性侵犯歐力源假釋期間破壞電子腳鐐逃匿，依規定要先服殘刑廿五年，另外還要被追加妨害公務、恐嚇取財等罪責。

刑法規定，判有期徒刑獲假釋受刑人被撤銷假釋，需服完殘刑，犯無期徒刑獲假釋受刑人被撤銷假釋，需服刑廿五年；歐力源坐牢廿年獲假釋，付保護管束佩帶腳鐐十年可回復自由身，但他破壞器具，不到一天被緝獲，廿年牢白白坐，還需再關廿五年。

法務部保護司副司長林嚞慧說，性侵假釋犯以電子腳鐐監控者，史上有一三五○人，包括歐力源在內曾有十三人違規、脫逃，全數都被抓回籠；目前有一三九名性侵假釋犯監控中。

歐力源一九九七年犯下性侵強盜案，一九九八年判處無期徒刑確定，同年六月發監執行，之前在花蓮監獄服刑；二○一七年八月歐申請假釋，被評估為再犯率高風險對象，歐同意佩帶電子腳鐐換取假釋，等於在監服刑約廿年，如今他不但假釋要被撤銷，光是殘刑廿五年加上新涉犯的持刀搶劫、恐嚇取財等罪刑，未來恐怕還要再牢裡待更長時間。

假釋 性侵 恐嚇

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