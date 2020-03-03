妙齡傳播妹暴斃板橋民宅 疑吸毒過量導致

新北市板橋區懷德街一處公寓昨天傍晚發生女子暴斃情事，警方初步調查，懷疑是吸毒過量造成，但確切死因有待檢方相驗釐清。

據了解，死者是年約31歲的吳姓女子，從事陪酒傳播工作，昨天是因為工作邀約，所以在凌晨1時許前往懷德街謝姓男子的公寓赴約，與謝男（25歲）、李男（26歲）還有鄭男（28歲）3人飲酒直到凌晨5、6時許，隨後即在謝男的房間睡覺休息，傍晚6時許才被發現沒有呼吸心跳。

謝男發現吳女狀況異常後，隨即打電話求救並施作CPR急救，但送醫後仍回天乏術；醫院抽血檢驗發現吳女身上有毒品反應，懷疑死因不單純，於是通報警方處理。

事發後，謝男向警方供稱昨天是臨時起意找傳播妹陪酒助興，上網尋找後，才找到吳女坐陪，事前並不認識。酒席間，4人除了飲酒，也都有使用一些毒品咖啡包，平均起來，每個人大該3、4包，散場前都沒有異狀。

謝男表示，因為吳女說很累，想借地方休息，當下沒有多想，就把臥房讓給她休息，自己則是睡在客廳，鄭男和李男則是各自返家。中午時，吳女還曾起床上廁所，當時也沒有反映身體有何不適，沒有任何異狀，不清楚為何會突然暴斃。

案發後，警方在謝男住處附近街道尋獲咖啡包殘渣袋，也通知鄭、李2人到案，全案目前朝違反毒品防制條例偵辦中。