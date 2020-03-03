計程車之狼破壞電子腳鐐失蹤 母親喊話別再逃亡

花蓮53歲「計程車之狼」歐力源昨晚破壞電子腳鐐，開車展開逃亡之旅。他從小在花蓮長大，成年後到台北工作，大多做鐵工粗活，犯案被判無期徒刑假釋後，便在花蓮老家跟母親同住。歐力源母親說，孩子假釋後都待在家，只有接到臨時工才出門，沒有吸毒也不會喝酒，向兒子喊話不要再逃亡。

歐力源母親說，平時兒子臨時工有一天沒一天，不過生活都很正常，都沒有吸毒、喝酒，只有抽煙，平常還很愛泡咖啡。昨晚大概8點多就睡了，兒子當時坐在客廳，只知道他有跟工頭借了砂輪機，以為是要整理家裡的鐵皮，沒想到竟然破壞電子腳鐐開車逃亡，事先自己完全不知情，希望兒子盡快投案，不要再逃亡了。

鄰居說，歐男假釋後幾乎每天都會看到他，平時會點頭打招呼，一切都很正常，周遭鄰居都知道他在台北犯下性侵案被判無期徒刑，知道他逃亡後大家都覺得很驚訝。

歐力源在民國86年4月犯下洗劫強暴女乘客案件，當時他開著向哥哥借來的計程車，載到一名高職二年級女學生，持瑞士刀要脅把錢交出來，並2度性侵得逞，被逮後依盜匪懲治條例判處無期徒刑，3年前假釋出獄，以電子腳鐐監控。