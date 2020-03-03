性侵假釋犯脫逃現蹤高屏 警方國道ETC追緝

涉強盜、性侵判無期徒刑遭假釋的花蓮男子歐力源，昨晚破壞電子腳鐐逃離住處，今天中午現蹤高雄大寮、岡山，以及屏東，隨後沿國道1號北上，警方已循ETC追緝行蹤。

高雄市警局刑警大隊上午10時接獲台北、花蓮警方通報，協助追緝在高雄現蹤的歐力源，並由高雄市刑大會同各分局警力帶路在疑歐力源現蹤的大寮、小港等地區追查。

警方初步追查，歐力源駕車出現在大寮、小港，再前往屏東，又再折返高雄，近下午2時又出現在岡山等地，隨後追查再沿國道1號北上。警方已依國道ETC、各交流道附近加油站等沿線監控點畫面過濾追緝。

53歲的歐力源涉犯懲治盜匪條例等罪遭判無期徒刑，2017年獲假釋，但由於被評估再犯機率高，因此實施科技設備監控，每晚10時到翌日上午5時多不得離家外出。但昨晚9時55分發現電子腳鐐出現異常訊息，隨即通知轄區派出所，地檢署觀護人並會同員警前往歐男住家查看，發現電子腳鐐遭破壞。