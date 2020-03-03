北市驚傳槍擊案 大橋頭幫大哥當街遭狙擊
台北市大同區大橋頭幫劉姓大哥，日前在安西街突然遭1名年輕男子持槍近距離開槍，但槍手疑似太過緊張，第1槍射偏沒打中，第2槍又卡彈，槍手因而倉皇逃離現場，劉男也躲過一劫，檢警研判，開槍動機可能與金錢糾紛或黑幫尋仇有關。
據了解，案發地點距離當地派出所不到100公尺，警方獲報後成立專案小組展開調查，並調閱監視器過濾槍手特徵，初步有鎖定特定對象。
檢方指出，劉男有組織犯罪、槍砲等前科，過去有經營職業賭場、暴力討債紀錄，曾因介入大同區都更及霸占市場管理委員會，遭警方列為掃黑對象。
據調查，劉男日前清晨6點多，獨自騎車前往安西街處所時，1名埋伏多時的男子突然從劉男背後竄出，旋即掏槍擊發，當時2人相距不到3公尺，但子彈居然射偏，擊中一旁宮廟的金爐。
劉男見狀立即轉頭逃命，此時槍手追上前想再補1槍，沒想到卻卡彈，槍手見苗頭不對，立刻彎腰撿拾第1槍擊發在地上的彈殼，然後倉皇逃離現場，過程全被監視器錄下；警方認為，槍手如此近距離開槍，子彈卻射偏，除了太過緊張外，也不排除有警告意味。
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