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搜車被搜出毒品吸食器 男心虛丟下友人落跑

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
周男見警方在副駕駛座踏墊上的背包內發現毒品吸食器，竟心虛丟下友人，拔腿就跑。記者柯毓庭/翻攝
周男見警方在副駕駛座踏墊上的背包內發現毒品吸食器，竟心虛丟下友人，拔腿就跑。記者柯毓庭/翻攝

42歲陳姓男子今天凌晨0時許開車載著周姓友人行經新北市板橋區館前西路時遇到警方臨檢，未料在員警進行車輛搜索，並在副駕駛座發現安非他命吸食器後，坐在副座的周男疑因心虛，丟下陳男便烙跑，警方因此當場將陳男帶回偵訊，警詢後依毒品罪嫌函送，並持續調閱監視畫面，追查周男下落。

據查證，當時陳男開著BMW載著周男行經館前西路時，巧遇因228連假加強取締的警方路檢點，陳與周雖配合並同意警方搜索，但就在警方搜查周男放在副駕駛座腳踏板的側背包時，卻在背包內發現一組已使用的安非他命吸食器。

此時周男心虛逃逸，警方隨即上前追捕，過程中陳男還因慌亂落下自己的手機，但仍趁警方不備逃逸無影，警方當即將陳男帶返所內，警詢後依毒品罪嫌將他函送，另調閱監視畫面積極追緝在逃周男中。

周男慌亂之中還落下自己的手機。記者柯毓庭／翻攝
周男慌亂之中還落下自己的手機。記者柯毓庭／翻攝

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