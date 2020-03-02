搜車被搜出毒品吸食器 男心虛丟下友人落跑

42歲陳姓男子今天凌晨0時許開車載著周姓友人行經新北市板橋區館前西路時遇到警方臨檢，未料在員警進行車輛搜索，並在副駕駛座發現安非他命吸食器後，坐在副座的周男疑因心虛，丟下陳男便烙跑，警方因此當場將陳男帶回偵訊，警詢後依毒品罪嫌函送，並持續調閱監視畫面，追查周男下落。

據查證，當時陳男開著BMW載著周男行經館前西路時，巧遇因228連假加強取締的警方路檢點，陳與周雖配合並同意警方搜索，但就在警方搜查周男放在副駕駛座腳踏板的側背包時，卻在背包內發現一組已使用的安非他命吸食器。