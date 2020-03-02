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保三警攔查496公斤K他命原料 4男落網被逮

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導
台南吳姓男子與3名友人，涉嫌以「二氧化鈦」名義，從香港空運496公斤重的「三級丁氧羰基去甲基K他命」到高雄，收取50萬元酬勞。記者邱奕能／翻攝
台南吳姓男子與3名友人，涉嫌以「二氧化鈦」名義，從香港空運496公斤重的「三級丁氧羰基去甲基K他命」到高雄，收取50萬元酬勞。記者邱奕能／翻攝

台南吳姓男子與3名友人，涉嫌運送從香港空運到高雄，重達496公斤「三級丁氧羰基去甲基K他命」，並收取50萬元酬勞；橋頭地檢署指揮保三總隊第二大隊追查，去年11月、今年1月時，先後逮捕4人。

據了解，這批重達496公斤的「三級丁氧羰基去甲基K他命」，從香港進口入台時，借與其形色相似的「二氧化鈦」為名義申報，企圖魚目混珠；毒品上手再以50萬元代價，招攬吳男（58歲）、高男（42歲）、何男（32歲）、林男（31歲）等人，協助運送。

警方日前接獲情資，有不法集團利用空運走私毒品進口，比對上萬筆空運進口貨物動態資料後，鎖定從香港進口，申報為「二氧化鈦」的貨品涉嫌重大，隨即成立專案小組偵辦。

專案小組去年11月20日時，先在機場查獲這批先驅原料，2天後趁何男等人到高雄取貨，在楠梓區常德路附近埋伏6、7個小時之久，見到何男、林男、高男等人現身，一擁而上將他們擒獲。

警方循線查緝，向上溯源，今年1月時，又前往台南逮捕吳男。何等人被警方帶回後，坦承知道貨物是毒品原料，他們只是受雇於人協助運送。

警方初步估計，這批先驅原料，可提煉出300公斤的K他命，換算成市價約價值1億5000萬元，流到市面可提供170萬人吸食。警詢後將吳男等人，依毒品危害防制條例偵辦。

行政院去年6月11日時新增「三級丁氧羰基去甲基愷他命」為第四級毒品先驅原料，去年10月時，警方在澎湖破獲「台澎跨海水肥車運毒案」後，11月又在高雄逮捕利用空運走私毒品的吳男等人，2起案件同樣都有三級丁氧羰基去甲基愷他命，落實「截毒於關口」。

台南吳姓男子與3名友人，涉嫌以「二氧化鈦」名義，從香港空運496公斤重的「三級丁氧羰基去甲基K他命」到高雄，收取50萬元酬勞。記者邱奕能／翻攝
台南吳姓男子與3名友人，涉嫌以「二氧化鈦」名義，從香港空運496公斤重的「三級丁氧羰基去甲基K他命」到高雄，收取50萬元酬勞。記者邱奕能／翻攝
台南吳姓男子與3名友人，涉嫌以「二氧化鈦」名義，從香港空運496公斤重的「三級丁氧羰基去甲基K他命」到高雄，收取50萬元酬勞。記者邱奕能／翻攝
台南吳姓男子與3名友人，涉嫌以「二氧化鈦」名義，從香港空運496公斤重的「三級丁氧羰基去甲基K他命」到高雄，收取50萬元酬勞。記者邱奕能／翻攝

毒品 香港 走私

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