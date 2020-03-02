漁船改裝密艙載運私菸350箱 海巡艇海面追逐押回清艙

海巡署偵巡防艇昨在棉花嶼外海，登檢1艘涉嫌走私香菸的基隆籍漁船，今天將船押回基隆港清艙，起出私菸350箱，市價約1100萬元，偵詢後將黃姓船長和1名大陸漁工、5名印尼籍漁工，依違反菸酒管理法移送主管機關裁處。

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊去年4月在基隆市，查獲一起私菸案，循線追查黃姓船長形跡可疑，昨天會同彰化、高雄查緝隊、艦隊分署北部地區機動海巡隊、基隆及澳底海巡隊等單位，派遣巡防艇在棉花嶼海域登檢黃的漁船，發現私菸後帶回偵辦。

海巡人員今天在基隆港基隆海巡隊部碼頭清艙，查獲私菸350箱，共計17萬5千包，市價約1100萬元。調查發現黃在漁船改裝密艙，作為運送私菸交通工具，昨天查緝過程中，黃駕船在海面蛇行拒停，海巡艇一路追逐，費了一翻工夫才迫使停船受檢。

因為新冠肺炎疫情威脅日增，因為走私菸品來源不明，海巡人員還通知疾病管制署協助執行漁船消毒及人員檢疫工作，防制病毒隨船入境。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康