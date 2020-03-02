快訊

台中港電廠工人慘死 勞檢：吊掛不符規定勒令停工開罰

法國2市長中鏢 歐洲首傳政府官員確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漁船改裝密艙載運私菸350箱 海巡艇海面追逐押回清艙

聯合報 / 記者邱瑞杰／連線即時報導
海巡署巡防艇將涉嫌走私漁船帶回基隆港東16號碼頭，今天清艙查出私菸。記者邱瑞杰／攝影
海巡署巡防艇將涉嫌走私漁船帶回基隆港東16號碼頭，今天清艙查出私菸。記者邱瑞杰／攝影

海巡署偵巡防艇昨在棉花嶼外海，登檢1艘涉嫌走私香菸的基隆籍漁船，今天將船押回基隆港清艙，起出私菸350箱，市價約1100萬元，偵詢後將黃姓船長和1名大陸漁工、5名印尼籍漁工，依違反菸酒管理法移送主管機關裁處。

海巡署偵防分署宜蘭查緝隊去年4月在基隆市，查獲一起私菸案，循線追查黃姓船長形跡可疑，昨天會同彰化、高雄查緝隊、艦隊分署北部地區機動海巡隊、基隆及澳底海巡隊等單位，派遣巡防艇在棉花嶼海域登檢黃的漁船，發現私菸後帶回偵辦。

海巡人員今天在基隆港基隆海巡隊部碼頭清艙，查獲私菸350箱，共計17萬5千包，市價約1100萬元。調查發現黃在漁船改裝密艙，作為運送私菸交通工具，昨天查緝過程中，黃駕船在海面蛇行拒停，海巡艇一路追逐，費了一翻工夫才迫使停船受檢。

因為新冠肺炎疫情威脅日增，因為走私菸品來源不明，海巡人員還通知疾病管制署協助執行漁船消毒及人員檢疫工作，防制病毒隨船入境。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海巡署 基隆港 私菸

延伸閱讀

疫情掀野生動物走私議題 廣東海關查獲案件最多

影／新冠肺炎疫情緊張！海上私菸忙走私 海巡外海攔獲7萬包

基隆港行銷「旅運複合商業大樓」招商案 打造新地標

前侍衛長張捷選前為私菸案記過去職 選後任國防部參事

相關新聞

台中港電廠工人慘死 勞檢：吊掛不符規定勒令停工開罰

台中港台中電廠煤倉工地今天發生工安意外，一名工人被吊掛中的鋼製鑽頭掉落匝中，左胸變形，下體大面積撕裂傷，急救不治，勞檢單...

保三警攔查496公斤K他命原料 4男落網被逮

台南吳姓男子與3名友人，涉嫌運送從香港空運到高雄，重達496公斤「三級丁氧羰基去甲基K他命」，並收取50萬元酬勞；橋頭地...

台中港台電廠區工安意外 1工人遭鑽鋼壓傷送醫不治

台中港台電火力發電廠區今天發生工安意外，一名工人送醫急救，今天下午不治，警方已通報勞檢單位，調查工安意外和責任歸屬。

漁船改裝密艙載運私菸350箱 海巡艇海面追逐押回清艙

海巡署偵巡防艇昨在棉花嶼外海，登檢1艘涉嫌走私香菸的基隆籍漁船，今天將船押回基隆港清艙，起出私菸350箱，市價約1100...

大批疫區陸生回台南？ 刑事局逮張貼不實訊息網友

刑事局日前接獲民眾檢舉，臉書一名邱姓網友，2月3日在臉書公開發布一則「獨家新聞。整批的疫區中國學生在中國警察的護送之下。...

男幫大哥出頭遭槍殺 嫌自首羈押禁見

新竹縣湖口鄉昨天凌晨5時許發生一起槍擊案，一名張姓男子因幫大哥出頭，持刀砍傷一名45歲張姓男子，結果遭對方開槍斃命，警消人員趕抵時已氣絕多時，疑似開槍的張姓嫌犯在昨天上午7時持槍前往新湖分局自首，昨晚移送至新竹地檢署後，約夜間11時58分左右，檢方聲請羈押禁見獲准。

偽造北市府公告聲稱柯P染疫 市刑大展開偵辦

台北市長柯文哲1日疑似感染諾羅病毒，卻遭網友惡搞偽造不實訊息，指稱柯文哲感染新冠肺炎，台北市刑大已經展開偵辦，並呼籲民眾...

中檢偵辦6件疫情假訊息 5件緩起訴1件起訴

大陸新冠肺炎猖獗，台中地檢署針對疫情假訊息依法嚴辦，查出林男散布「狗傳人、人傳狗」、謝男等3人散布麵攤老闆娘隱瞞確診、陳...

辱警王八蛋？ 飯店大亨焦治國被逮反駁：什麼時候

一代飯店大亨焦治國昨天開車違停人行道，在新北市三峽地區被警方攔查開單，因過程中脫口說出「王Ｘ蛋」一語，前來解圍的2名家屬...

影／飯店大亨焦治國違停辱警「王八蛋」 父子3人遭壓制

被稱為「飯店大亨」的焦治國曾經多次鬧上社會新聞版面，昨天又在新北市出狀況，他先是開車違停在人行道上，被警方驅趕時，竟然直...

台南將軍槍擊再添亡魂 郭姓女子凌晨傷重不治

台南市將軍區青鯤鯓聚落上月21日下午驚傳1死1重傷槍擊案，姚姓男子慘死，郭姓女子重傷送醫，郭女因傷勢持續惡化，今天凌晨2...

竹縣槍擊案一死 張嫌聲押禁見獲准

新竹縣湖口鄉昨天凌晨5時許發生一起槍擊案，一名張姓男子因幫大哥出頭，持刀砍傷一名45歲張姓男子，結果遭對方開槍斃命，警消...

熱門新聞

「健康關懷對象」失聯多日街頭猝死 明將相驗釐清死因

總經理特助遭資遣告贏電子大廠 復職討回100K月薪

自主管理男子多天聯絡不上竟猝死街頭 衛生局這麼說

白河關子嶺公路廂型車衝入山坡起火 男子身亡

台南將軍槍擊再添亡魂 郭姓女子凌晨傷重不治

運鈔車路口擦撞竹南救護車 車上大筆現金警戒護嚴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。