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大批疫區陸生回台南？ 刑事局逮張貼不實訊息網友
刑事局日前接獲民眾檢舉，臉書一名邱姓網友，2月3日在臉書公開發布一則「獨家新聞。整批的疫區中國學生在中國警察的護送之下。趁著夜色已經回到了某大學校區。從此台南東區淪陷。最近旅遊請不要來台南。」貼文，這則訊息沒有經過證實就任意露出，使民眾誤信該訊息並妄加臆測造成恐慌。
警方追查發現，貼文者是台南市一名邱姓男子，他擅自將某大學前一群學生推著行李走入校園的影片及照片，發布在臉書上，更在影片中口述：「中國大陸整群的中國留學生撤離回到某大學，非常可怕，這不是第一批，還有更多批的學生都已經先進去了，現在整個某大學淪為疫區，台南市東區已經淪陷」，並公開上傳供不特定人點閱。
警方指出，中央流行疫情指揮中心，已經在1月26日發布「陸生至2月9日暫緩來台」訊息，警方向該大學查證，影片中的學生是參加營隊活動的國內學生，並非大陸留學生，邱民沒有查證就評斷台南東區將淪為疫區，還叫大家不要到台南旅遊，言論造成民眾恐謊，擾亂公共安寧。警方日前約談邱嫌，並以違反社會秩序維護法第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧」送辦。
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