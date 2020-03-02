大批疫區陸生回台南？ 刑事局逮張貼不實訊息網友

刑事局日前接獲民眾檢舉，臉書一名邱姓網友，2月3日在臉書公開發布一則「獨家新聞。整批的疫區中國學生在中國警察的護送之下。趁著夜色已經回到了某大學校區。從此台南東區淪陷。最近旅遊請不要來台南。」貼文，這則訊息沒有經過證實就任意露出，使民眾誤信該訊息並妄加臆測造成恐慌。

警方追查發現，貼文者是台南市一名邱姓男子，他擅自將某大學前一群學生推著行李走入校園的影片及照片，發布在臉書上，更在影片中口述：「中國大陸整群的中國留學生撤離回到某大學，非常可怕，這不是第一批，還有更多批的學生都已經先進去了，現在整個某大學淪為疫區，台南市東區已經淪陷」，並公開上傳供不特定人點閱。