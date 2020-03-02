快訊

南韓新冠肺炎確診半數和新天地教會有關 教主下跪謝罪

陳時中認證！這些「地方」都很危險 避免前往

高雄檢警查獲空運毒料 行政院公告列管後首例

中央社 / 高雄2日電

高雄檢警今天宣布查獲不法集團走私第四級毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」496公斤，逮捕、傳喚各4嫌，其中吳姓主嫌聲押獲准。這是行政院公告列管後查獲的首例。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官王柏敦表示，行政院在民國108年6月11日新增「三級丁氧羰基去甲基愷他命」為第四級毒品先驅原料後，高雄檢警即於108年11月20日查獲此案，並持續追緝共犯到案。

橋頭地檢署指出，接獲檢舉情資，指疑有販毒集團利用空運方式走私毒品進口。橋檢指派緝毒專組主任檢察官李廷輝指揮保安警察第三總隊第二大隊、高雄市刑事警察大隊、刑事警察局偵查第八大隊、航空警察局高雄分局、關務署高雄關等，共組專案小組偵辦。

專案小組研判情資及長期跟監、蒐證，去年11月20日將吳男寄送至國內的貨箱開箱查驗，當場查獲裝滿第四級毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」的鐵桶共4桶，初步清點共496公斤。

專案小組查出，販毒集團以新台幣50萬元收買吳男協助運毒，由吳男假冒某國際公司名義以進口「二氧化鈦」名目，將496公斤「三級丁氧羰基去甲基愷他命」藏放於4個鐵桶，再分裝成2只木箱自中國大陸深圳地區利用港龍航空班機空運，經由香港機場，運輸至高雄國際機場。

檢警掌握吳男空運航空航班及相關航線後，先按兵不動，待吳男與高姓男子等分別駕駛2部車自台中南下高雄取貨，並載走這批毒品原料後，由跟監、埋伏多日員警在高雄市楠梓區常德路截獲，共逮捕吳男等4人，並傳喚拘提4人到案。

檢方訊後，認為吳男等人涉犯毒品危害防制條例，罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押吳男獲准，其餘3人分別以新台幣3萬元至5萬元交保。

毒品 警察 行政院

延伸閱讀

全民防疫 高雄部分百貨開始對顧客量體溫

拚防疫／政院遵照防疫中心指示 仍不量體溫

移民潮湧入 桃園房市交易年增23%

芭樂銷美為何品質欠佳？ 農民：產地日夜溫差10度

相關新聞

大批疫區陸生回台南？ 刑事局逮張貼不實訊息網友

刑事局日前接獲民眾檢舉，臉書一名邱姓網友，2月3日在臉書公開發布一則「獨家新聞。整批的疫區中國學生在中國警察的護送之下。...

男幫大哥出頭遭槍殺 嫌自首羈押禁見

新竹縣湖口鄉昨天凌晨5時許發生一起槍擊案，一名張姓男子因幫大哥出頭，持刀砍傷一名45歲張姓男子，結果遭對方開槍斃命，警消人員趕抵時已氣絕多時，疑似開槍的張姓嫌犯在昨天上午7時持槍前往新湖分局自首，昨晚移送至新竹地檢署後，約夜間11時58分左右，檢方聲請羈押禁見獲准。

偽造北市府公告聲稱柯P染疫 市刑大展開偵辦

台北市長柯文哲1日疑似感染諾羅病毒，卻遭網友惡搞偽造不實訊息，指稱柯文哲感染新冠肺炎，台北市刑大已經展開偵辦，並呼籲民眾...

中檢偵辦6件疫情假訊息 5件緩起訴1件起訴

大陸新冠肺炎猖獗，台中地檢署針對疫情假訊息依法嚴辦，查出林男散布「狗傳人、人傳狗」、謝男等3人散布麵攤老闆娘隱瞞確診、陳...

辱警王八蛋？ 飯店大亨焦治國被逮反駁：什麼時候

一代飯店大亨焦治國昨天開車違停人行道，在新北市三峽地區被警方攔查開單，因過程中脫口說出「王Ｘ蛋」一語，前來解圍的2名家屬...

影／飯店大亨焦治國違停辱警「王八蛋」 父子3人遭壓制

被稱為「飯店大亨」的焦治國曾經多次鬧上社會新聞版面，昨天又在新北市出狀況，他先是開車違停在人行道上，被警方驅趕時，竟然直...

台南將軍槍擊再添亡魂 郭姓女子凌晨傷重不治

台南市將軍區青鯤鯓聚落上月21日下午驚傳1死1重傷槍擊案，姚姓男子慘死，郭姓女子重傷送醫，郭女因傷勢持續惡化，今天凌晨2...

竹縣槍擊案一死 張嫌聲押禁見獲准

新竹縣湖口鄉昨天凌晨5時許發生一起槍擊案，一名張姓男子因幫大哥出頭，持刀砍傷一名45歲張姓男子，結果遭對方開槍斃命，警消...

北市街友自主管理路倒猝死 今相驗

被台北市衛生局和疾病管制署台北區管制中心列為新冠肺炎自主管理對象的劉姓男子，昨天中午被人發現路倒在北市萬華區一家便利超商外，緊急送醫後不治；據了解，劉男是街友，衛生單位一直聯繫不上他，突然猝死街頭引發議論。檢警今天相驗釐清死因。

假鑽談判幫忙助威 慘死槍下

新竹縣吳姓男子疑因鑽石買賣糾紛，昨天凌晨帶廿三歲張姓男子與對方談判，混亂中張持刀砍殺對方，遭開槍射中胸部，送醫不治；兩小時後，另一名四十五歲張姓男子帶槍投案，他供稱遭砍情急之下槍支走火，不知槍支是何人所有，警方詢後殺人罪嫌移送，檢方聲押禁見擴大追查。

自主管理男子多天聯絡不上竟猝死街頭 衛生局這麼說

一名劉姓男子（48歲）今下午在台北市街頭路倒，緊急送醫後仍宣告不治，由於該名男子屬於「健康關懷對象」，衛生單位卻一直聯繫不上，突然猝死街頭、令人驚訝，檢警將在明天相驗以釐清死因。

「健康關懷對象」失聯多日街頭猝死 明將相驗釐清死因

台北市劉姓男子（48歲）今天中午被人發現路倒在西區一家便利超商外，緊急送醫後仍宣告不治，據了解劉男是台北市府衛生局及台北...

熱門新聞

「健康關懷對象」失聯多日街頭猝死 明將相驗釐清死因

總經理特助遭資遣告贏電子大廠 復職討回100K月薪

自主管理男子多天聯絡不上竟猝死街頭 衛生局這麼說

謝和弦腳踩校園小羊還打卡 暨大譴責：謝絕踐踏

白河關子嶺公路廂型車衝入山坡起火 男子身亡

酒駕新制今上路 蘇貞昌：酒精鎖、酒癮治療費用自己出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。