台南將軍槍擊再添亡魂 郭姓女子凌晨傷重不治

台南市將軍區青鯤鯓聚落上月21日下午驚傳1死1重傷槍擊案，姚姓男子慘死，郭姓女子重傷送醫，郭女因傷勢持續惡化，今天凌晨2時不幸過世，也讓這起震驚地方槍擊案不幸再添亡魂。

與死者熟識的凶嫌金文龍（54歲）疑因投資土地與死者傳出財務糾紛，又不滿郭女日前舉報金砸所經營的檳榔攤，致其肇逃通緝意外曝光憤而行凶。

金上月21日前往姚男將軍住處連開6槍，姚靠近太陽穴的右頭部中1槍、左前胸中2槍氣絕，同在屋內的女友郭女頭部、胸部及腹部各中1槍，頭部傷重，有水腦狀況，緊急送往麻豆新樓醫院急救。