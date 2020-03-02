竹縣槍擊案一死 張嫌聲押禁見獲准

新竹縣湖口鄉昨天凌晨5時許發生一起槍擊案，一名張姓男子因幫大哥出頭，持刀砍傷一名45歲張姓男子，結果遭對方開槍斃命，警消人員趕抵時已氣絕多時，疑似開槍的張姓嫌犯在昨天上午7時持槍前往新湖分局自首，昨晚移送至新竹地檢署後，約夜間11時58分左右，檢方聲請羈押禁見獲准。

據悉，23歲張姓死者為新竹縣某村長的兒子，昨天凌晨5時許，因死者的吳姓大哥疑與人發生買賣糾紛，雙方人馬相約談判，但因談判破局雙方因此大打出手，死者為了幫大哥出頭，持刀砍傷張姓男子，張姓男子則持槍反擊，當場擊中死者胸部第四根肋骨，直到清晨5時38分民眾路過報案，警消人員到場發現死者已無生命跡象。

警方調查發現，現場有一枚彈殼及七顆散落子彈，張男昨天上午7時許持槍向警方自首，張男供稱，經友人介紹向死者的吳姓大哥以12萬元代價購買一顆2.1克拉的鑽石，但事後轉賣才發現鑽石是假貨，與吳男、死者等人約在新義路談判，雙方到場後一言不合發生激烈衝突，死者先持刀攻擊他，他才伸手擋卻遭砍傷，他聲稱在混亂中「撿到」一把槍，兩人在扭打過程不慎才造成槍枝走火，且否認擁有槍枝與開槍。

新竹地檢署表示，該案疑似金錢糾紛造成衝突，已成立專案小組釐清案情，檢方表示，張男因涉嫌重大、有串證之虞，晚間9時許向新竹地院聲押禁見，約晚間11時許聲押禁見獲准。