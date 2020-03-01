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菲律賓博弈業求職有風險 刑事局籲提高警覺

中央社 / 台北1日電

刑事局今天表示，菲律賓有許多博弈公司未獲政府許可而非法經營，許多國人向菲國賭場借款或任職，進而引發債務糾紛遭拘禁或毆打，近3年已接獲26人求助，呼籲民眾提高警覺。

刑事局國際科今天發布新聞稿表示，線上博弈公司在菲律賓特定專區內為合法的，但菲律賓有許多博弈公司並未取得菲律賓政府許可，使得非法經營的博弈產業增添許多無法預期的風險。

刑事局統計，駐菲律賓聯絡組於民國107年在菲律賓接獲被害人或親友請求營救的國人計有11人，108年為12人，109年迄今有3人，共計為26人。

其中，逾8成都遭非法拘禁，有些遭虐打甚或性騷擾。

刑事局指出，中華民國駐菲律賓代表處急難救助專線去年接獲台籍小陳（化名）打電話求助，從事博弈業的他和公司發生糾紛，不但遭軟禁、毆打，也多日未收到公司給付薪水。

刑事局表示，類似上述案件在菲律賓層出不窮，台灣人向菲律賓賭場借款或任職博弈公司所引起的債務糾紛，輕者常遭限制自由，重者則遭鐵鏈綑綁、虐待毆打，甚至將虐打過程錄影藉以恐嚇家屬要求匯款放人。

中華民國駐菲律賓代表處已透過網站宣導「有關國人到菲律賓博弈產業服務應注意事項」，包括菲律賓博弈公司是否合法；瞭解、注意與菲律賓博弈公司間聘僱關係契約內容；入境後菲律賓博弈公司是否協助辦理合法工作簽證等事項，以免造成往後問題。

刑事局提醒，網絡博弈近年成犯罪及被害的溫床，帶動大批電信、金融詐騙及國內外高利貸集團，在國際合作嚴打網路博弈政策下，可能造成博弈業因無法招募人才而將需求觸角伸入台灣，恐導致更多國人投身博弈業，但因博弈業暗藏許多無法預期的危機，呼籲民眾務必提高警覺並評估潛在風險，以免受害。

菲律賓 債務 博弈

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