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湖口一男倒臥血泊 竟是金錢糾紛遭槍擊身亡
新竹縣湖口鄉今天凌晨5點多發生一起槍擊案，一名張姓男子因金錢糾紛，遭開槍斃命，警消人員趕抵時已氣絕多時，警方在現場發現1枚彈殼及7顆散落子彈，而開槍的張男，在中午時持槍前往新湖分局自首，詳細案情仍由檢警調查當中。
據悉，23歲張男從事殯葬業，父親是新竹縣村長，今天凌晨5點多，張男與張姓男友人在湖口鄉新義路因金錢問題引發口角，張男因此拿出刀子朝張姓友人猛砍，張姓友人以手擋刀，當場見血後，隨即掏槍反擊，張姓友人開第一槍就命中張男的左胸第4肋骨位置而不支倒地。
直到清晨5時38分左右，消防隊獲報表示，有民眾報案一名男子倒臥在血泊中，但警消人員趕抵時已氣絕身亡，遭槍擊的張男被發現時，嘴角冒血、左胸第四肋間有穿刺傷。整起槍擊案目前已由檢調人員接手調查，礙於偵查不公開，警方尚無法對外說明，而開槍的張姓嫌犯中午持槍前往警局自首。
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