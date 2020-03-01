湖口一男倒臥血泊 竟是金錢糾紛遭槍擊身亡

新竹縣湖口鄉今天凌晨5點多發生一起槍擊案，一名張姓男子因金錢糾紛，遭開槍斃命，警消人員趕抵時已氣絕多時，警方在現場發現1枚彈殼及7顆散落子彈，而開槍的張男，在中午時持槍前往新湖分局自首，詳細案情仍由檢警調查當中。

據悉，23歲張男從事殯葬業，父親是新竹縣村長，今天凌晨5點多，張男與張姓男友人在湖口鄉新義路因金錢問題引發口角，張男因此拿出刀子朝張姓友人猛砍，張姓友人以手擋刀，當場見血後，隨即掏槍反擊，張姓友人開第一槍就命中張男的左胸第4肋骨位置而不支倒地。