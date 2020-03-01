謝和弦腳踩校園小羊還打卡 暨大譴責：謝絕踐踏

歌手謝和弦與混血老婆Keanna婚姻出狀況，脫序行徑頻傳，因持有大麻、兩度到中時大樓噴漆被逮，又在社群上散布防疫假消息遭調查局約談；近期再被爆出228連假返鄉且去暨大拍照，卻踩踏大草原上馬賽克小羊，照片還放上IG惹議。

謝和弦是南投縣埔里人，也相當關注地方議題，過去曾返鄉拍攝其創作歌曲《光害》MV，盼透過影片平反大眾對當地光害的刻板印象，甚至曾喊出參選鎮長、縣長，前年還推出競選主題曲〈31歲菜鳥新人〉稱要選「縣議員」，但不了了之。

謝去年則因被爆出持有大麻被逮、與混血辣妻Keanna還沒離婚就認愛「傻眼小三」莉婭、散布「大麻可以殺死新冠肺炎」的假訊息遭調查局約談等狀況頻躍上新聞版面，連回埔里老家過節也不平靜，近期被人檢舉踐踏暨大的馬賽克小白羊。

謝日前趁228連續假期返鄉，且前往國立暨南國際大學，還與該校打卡熱點「大草原的馬賽克小白羊」合影，事後也在IG上曬照，但照片中的他單手帥氣指天，但因整個人踩上小白羊，而被網友們痛批「真的很沒品」、「當暨大人都塑膠的嗎？」

但也有網有緩頰認為，多數人應該都做過腳踩、乘坐等類似的行為，因此設置明確告示、引導管理及後續處置才是重點；而校方也接獲網友截圖通報，針對謝的不當行徑，校方予以譴責且表示，歡迎與小白羊拍照打卡，但「謝絕踐踏與破壞」。