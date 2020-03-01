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刑事局一天接獲18件疫情假訊息檢舉 來源多來自大陸

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
刑事局一天內接獲18件疫情假訊息檢舉案，發現貼文者及來源多是大陸人士。圖/警方提供
刑事局一天內接獲18件疫情假訊息檢舉案，發現貼文者及來源多是大陸人士。圖/警方提供

刑事警察局昨天一口氣就接獲18件關於新冠肺炎的不實疫情訊息案件，當中包含多則虛假留言，例如「台中、屏東現在根本就是人間煉獄，不知道感染了多少」、「台灣許多人染病新冠肺炎後倒臥路上，政府直接用車將人載至不明地點」、「新冠肺炎死亡者多到要埋起來」、「台灣媒體報導武漢已發生人吃人導致病毒傳染」等誇飾疫情訊息。

刑事局發現，這些不實訊息都是意圖製造疫情的嚴重態勢，警方初步發現，多數貼文都是虛設帳號，甚至還關閉帳號躲避追查，警方仔細察看內容，發現用字遣詞如「尸」、「离」等簡體文字，都證明貼文者或來源應該是大陸人士，在境外貼文試圖影響我國防疫工作及民眾對政府的信心。

刑事局昨天還接獲流行疫情假公文檢舉案，其中臉書使用者名稱「張家駟」、「Yu-chieh Tsai」等人，在臉書社團以國家安全局密報等假公文，惡意散播「李前總統因新冠肺炎逝世」貼文等不實疫情訊息，而「Yu-chieh Tsai」甚至宣稱哥哥是國安局秘書，意圖取信民眾。

警方調查，臉書名稱「張家駟」目前已關閉帳號，臉書社團紀錄及社團成員中都不見該則貼文及帳號，警方以姓名「張家駟」查詢台灣國民身分證相片系統，也沒有吻合對象，「張家駟」頭像中，男子身穿軍服，胸口出現大陸五星旗圖樣，警方比對國安局密報的假公文用語，發現出現「我部」、「我科」等非台灣公文用語，研判是大陸人士於境外意圖影響我國防疫工作及製造恐慌。

至於臉書名稱「Yu-chieh Tsai」好友，發現多為大陸或香港地區帳號，名稱皆以英文為主，貼文多以醜化蔡英文總統為主，用字夾雜簡體字，明顯為大陸網民虛設假帳號撰寫不實文章，繞亂台灣民心。

另1件假公文檢舉案，指稱臉書使用者名稱「東方吹雪」在臉書社團散播不實衛生福利部假公文，內容表示至2月16日止「台南市各醫院第一批送驗樣本數6354例，呈陽性1843例」，除標示為「緊急件」以及「絕對機密」，並蓋有「部長陳時中」的簽名章，台南市政府衛生局已證實公文偽造，呼籲民眾不要再轉傳，以免觸法。

刑事局提醒，為有效防治嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），總統已在109年2月25日公布施行「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，網路上張貼假公文或散播假訊息行為，已觸犯該條例第14條「散播不實流行疫情訊息罪」，得處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金；警方再次呼籲民眾不要散播或轉傳嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）不實訊息，對於疫情相關防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布的訊息或聲明為準。接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，不要任意散播、轉傳，以免觸法。

刑事局一天內接獲18件疫情假訊息檢舉案，發現貼文者及來源多是大陸人士。圖/警方提供
刑事局一天內接獲18件疫情假訊息檢舉案，發現貼文者及來源多是大陸人士。圖/警方提供
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刑事局一天內接獲18件疫情假訊息檢舉案，發現貼文者及來源多是大陸人士。圖/警方提供
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疫情 新冠肺炎 國安局

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