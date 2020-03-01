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債主狠痛毆餵毒32小時 21歲男遭棄屍成白骨

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
棄屍地點為高雄大寮區高71線的路邊。圖／翻攝Google map
棄屍地點為高雄大寮區高71線的路邊。圖／翻攝Google map

刑事局南打中心警方去年辦案鎖定的21歲毒品通緝犯黃姓男子，疑因債務遭人押走，警方發覺失聯展開追查，在高雄大寮區的偏僻產業道路尋獲他已成一具白骨。高雄地檢署查出，丘姓男子等4人涉攔車押人，凌虐長達32小時，雖黃一度借到1萬元還錢，仍慘遭球棒痛毆、剪小指、餵毒，死亡後棄屍，曝露野外近5個月。

檢方偵結後，日前起訴主嫌丘姓男子（31歲）犯殺人、非法剝奪行動自由、遺棄屍體等罪嫌，孫姓男子（31歲）及鄭姓男子（29歲）犯非法剝奪行動自由、遺棄屍體等罪嫌，並認定3人皆為棄屍共犯。

起訴指出，丘姓男子與死者黃姓男子有債務糾紛，去年5月14日晚間9點半，丘開車載孫姓、鄭姓及陳姓男子（另案偵辦），在高雄苓雅區三多一路巷內，當街攔阻騎機車的黃並押進車內；丘等人載著黃在高雄到處繞，2次開到小港區大坪頂偏郊，丘便下車持球棒痛毆黃，迫使黃打電話找人借錢。

15日凌晨，丘姓男子等人接連前往鳳山區、三民區，收取黃姓男子借到的2萬元，但仍不放人，再將黃押到高雄市大社區一間汽車旅館，持球棒不斷痛毆後，強令黃進入旅館房間衣櫃囚禁，直到當晚9點多退房。

丘姓男子等人退房後一路載黃姓男子，16日凌晨2點20分抵達彌陀區鹽港一路附近的魚塭空地，持木棍、球棒痛打黃，更持剪刀狠夾黃的小指，再命令喝下摻有毒品的液體，約4點多又開車載走；不料5點多行經小港區大坪頂一帶時，發現黃已經明顯斷氣，丘、孫及鄭姓男子便於大寮區高71線的路邊，將黃的屍體推入山溝。

據了解，棄屍處為大寮、小港交界的山區，屬鳳山水庫附近道路旁斜坡草叢，很難被察覺，由於警方鎖定偵辦黃姓死者所涉毒品案，意外發覺他失聯多時才展開追查；去年10月7日警方搜索查扣球棒、刀械、海洛因及毒咖啡包等，嫌犯供出棄屍地點，但因曝曬將近5個月，黃的衣服底下只剩白骨。

警方搜扣球棒。圖／本報資料照
警方搜扣球棒。圖／本報資料照
丘姓男子（中）涉押走黃姓男子並凌虐棄屍。記者林伯驊／翻攝
丘姓男子（中）涉押走黃姓男子並凌虐棄屍。記者林伯驊／翻攝
孫姓男子（右三起）、鄭姓男子涉共同棄屍。記者林伯驊／翻攝
孫姓男子（右三起）、鄭姓男子涉共同棄屍。記者林伯驊／翻攝
丘姓男子涉用球棒痛毆黃姓男子。圖／本報資料照
丘姓男子涉用球棒痛毆黃姓男子。圖／本報資料照

棄屍 毒品

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