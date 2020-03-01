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影／北市男子毒駕 失控衝撞路旁騎樓

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導
李姓男子吸毒後駕駛轎車失控撞上馬路旁騎樓。圖/記者廖炳棋翻攝
李姓男子吸毒後駕駛轎車失控撞上馬路旁騎樓。圖/記者廖炳棋翻攝

今天凌晨2時許，一名李姓男子（33歲）從新北市中和區一家汽車旅館駕駛一輛黑色轎車要到新店，他行經台北市羅斯福路及寧波街口時，突然駕駛失控衝上騎樓，轎車先撞斷路旁行人號誌，隨後開上騎樓差點撞入一旁商家內，路人見狀立即打電話報案。

轄區南昌派出所迅速趕到現場，警方原本以為李男酒駕，只見李男看到警方神色慌張，經警方盤查時，聞到李姓犯嫌身上散發出塑膠味，口鼻間還沾有白色粉末，懷疑是吸食毒品後駕車。

警方在場使用毒品檢測試劑初步採驗，呈現三級毒品K他命陽性反應，李男也坦承吸毒，但車上並未查出毒品，警方依不能安全駕駛現行犯將他逮捕，全案依毒品及不能安全駕駛罪方向偵辦，警方將持續向上溯源，積極偵辦毒品來源。

毒品 吸毒

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