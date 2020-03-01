聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／北市男子毒駕 失控衝撞路旁騎樓
今天凌晨2時許，一名李姓男子（33歲）從新北市中和區一家汽車旅館駕駛一輛黑色轎車要到新店，他行經台北市羅斯福路及寧波街口時，突然駕駛失控衝上騎樓，轎車先撞斷路旁行人號誌，隨後開上騎樓差點撞入一旁商家內，路人見狀立即打電話報案。
轄區南昌派出所迅速趕到現場，警方原本以為李男酒駕，只見李男看到警方神色慌張，經警方盤查時，聞到李姓犯嫌身上散發出塑膠味，口鼻間還沾有白色粉末，懷疑是吸食毒品後駕車。
警方在場使用毒品檢測試劑初步採驗，呈現三級毒品K他命陽性反應，李男也坦承吸毒，但車上並未查出毒品，警方依不能安全駕駛現行犯將他逮捕，全案依毒品及不能安全駕駛罪方向偵辦，警方將持續向上溯源，積極偵辦毒品來源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言