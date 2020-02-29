缺錢男持手槍式打火機 向女店員討5千元

25歲陳姓男子因急需用錢，本月11日竟持著手槍打火機，至北市士林區一家連鎖零售商店，向女店員索討5千元，女店員害怕惹禍上身，交出收銀機內5千元，陳男得逞後逃逸。警方接獲報案後，調閱監視器逮補陳男到案，依照恐嚇取財罪嫌送辦。

根據調查，陳男本月11日早上11時許，身穿黑色連帽外套，戴上口罩，全副武裝站在店家外抽菸，觀看內部情況，發現僅有1名女店員看店，直接上門掏出一把手槍打火機，揚言「妳快給我5千元」，女店員不敢大意，擔心拒絕恐遭遇不測，趕緊從收銀台拿出5千元，陳男等逞後逃逸無蹤。

女店員見凶嫌逃逸後報案，警方調閱監視器，追出陳的行蹤，在12小內在陳男住處將人逮補到案，依恐嚇取財罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

陳男供稱，因為急缺錢才會進入店家討錢。不料，陳男經移送法辦後，複訊後離開地檢署，又返回零售商店找女店員，坦承犯錯，願意歸還5千元，並道歉和解。