影／新冠肺炎疫情緊張！海上私菸忙走私 海巡外海攔獲7萬包
正當新冠肺炎疫情緊張之際，一艘宜蘭籍漁船今天凌晨在基隆外海棉花嶼東方14浬處，被海巡攔獲查扣私菸7萬包，市價約450餘萬元，由澳底海巡隊偵辦處理，帶返基隆港偵辦，海巡通知疾管署派員協助檢疫工作，對船人員實施消毒並量測體溫。
海巡署第二(北基)巡防區於昨晚發現宜蘭籍一艘CT3漁船航跡可疑，通報澳底海巡隊派遣線上巡防艇PP-3566艇前往查處，並由巡防區雷達系統及巡防艇雷達雙向比對後，隨即鎖定目標進行追緝，今天凌晨在棉花嶼東方14浬處發漁船往岸際行駛。
PP-3566艇立即攔截登檢，發現船艙內載運未稅私菸一批，為因應防檢疫需要，遂押返基隆港偵辦，並通知疾管署派員協助檢疫工作，對「建」船人員實施消毒並量測體溫。
第二巡防區指揮北部分署第二岸巡隊及艦隊分署基隆、蘇澳海巡隊等員共同進行人船清查，共查獲私菸7萬包，市價約450餘萬元。
為避免嚴重特殊傳染性肺炎病毒入侵，並落實行政院會指示，海巡署將實施三道監偵幕運用，強化雷達，加強守望，增加巡邏，嚴防疫情入侵及走私、偷渡情事，以確保國人生命財產安全。由於菸品健康福利捐增加後香菸成本提高，不法份子從事走私未稅私劣菸牟利，其成分及標示均不明，海巡署將立即前往查處，海巡加強查緝。
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