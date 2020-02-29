影／新冠肺炎疫情緊張！海上私菸忙走私 海巡外海攔獲7萬包

黃姓男子不滿鄭姓、傅姓少年網路簽賭百家樂欠債不還，和另名黃姓同夥痛毆兩人一頓，把他們囚禁在頂樓水塔內三個多小時，再載去汽車旅館限制行動，警方獲報到場，當場發現被銬在房間內的兩名少年，檢方依傷害、妨害自由等罪嫌起訴兩名黃男。

2020-02-29 00:10