假總統令、假跑馬燈 刑事局：來自境外民眾切勿轉傳

昨天網路流傳不實總統令，還有不肖人士移花接木台視晚間新聞，散布總統疑似感染肺炎等不實訊息。刑事局追查發現，2此不實訊息散布者研判皆來自境外，試圖危害我國國家安全，影響防疫工作，呼籲民眾切勿相信，也勿轉傳避免觸法。

刑事局指出，昨天共接獲15件假消息案件，其中網路流傳不實總統令，總統府發新聞稿澄清，未發布此總統令。第四大隊第三隊隊長林書楷指出，假訊息「國家安全局網域安全法臨時管制條例」圖文內出現簡體字「时」、「实」，且左上角疑似有偽變造者的暱稱「梦中梦是何梦」浮水字樣，與昨日網傳不實行政院公告，手法相符，研判是大陸微博網站流出。

刑事局指出，網路上有不肖人士散布「蔡總統疑似感染肺炎已送入隔離病房」的不實內容，更移花接木，重置本月27日台視晚間新聞，中央疫情指揮中心記者會畫面的跑馬燈快訊。警方強調，擴大清查臉書相關使用者，已鎖定特定帳號，且此帳號疑似假帳號，發表偏激文章且嫌少互動，懷疑IP位置可能也在境外。

刑事局強調，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已在本月25日正式通過，施行時間從上月15日至2021年6月30日，上述不實訊息，涉嫌第14條「散播不實訊息罪」，可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣3百萬元以下罰金。

警方呼籲民眾，切勿散播或轉傳新冠肺炎疫情假訊息，疫情相關防疫措施及最新發展狀況，應已中央流行疫情指揮中心公布訊息為準。