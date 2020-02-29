聽新聞
test
0:00 / 0:00
假總統令、假跑馬燈 刑事局：來自境外民眾切勿轉傳
昨天網路流傳不實總統令，還有不肖人士移花接木台視晚間新聞，散布總統疑似感染肺炎等不實訊息。刑事局追查發現，2此不實訊息散布者研判皆來自境外，試圖危害我國國家安全，影響防疫工作，呼籲民眾切勿相信，也勿轉傳避免觸法。
刑事局指出，昨天共接獲15件假消息案件，其中網路流傳不實總統令，總統府發新聞稿澄清，未發布此總統令。第四大隊第三隊隊長林書楷指出，假訊息「國家安全局網域安全法臨時管制條例」圖文內出現簡體字「时」、「实」，且左上角疑似有偽變造者的暱稱「梦中梦是何梦」浮水字樣，與昨日網傳不實行政院公告，手法相符，研判是大陸微博網站流出。
刑事局指出，網路上有不肖人士散布「蔡總統疑似感染肺炎已送入隔離病房」的不實內容，更移花接木，重置本月27日台視晚間新聞，中央疫情指揮中心記者會畫面的跑馬燈快訊。警方強調，擴大清查臉書相關使用者，已鎖定特定帳號，且此帳號疑似假帳號，發表偏激文章且嫌少互動，懷疑IP位置可能也在境外。
刑事局強調，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已在本月25日正式通過，施行時間從上月15日至2021年6月30日，上述不實訊息，涉嫌第14條「散播不實訊息罪」，可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣3百萬元以下罰金。
警方呼籲民眾，切勿散播或轉傳新冠肺炎疫情假訊息，疫情相關防疫措施及最新發展狀況，應已中央流行疫情指揮中心公布訊息為準。
刑事局預防科統計，今年1月23日起至本月27日，警政署偵辦新冠肺炎疫情相關的網路假訊息案，共計117件，其中偵處中40件、移送77件107人。依案源分類，疾管署計28件、地方衛生單位25件、民眾告發或檢舉55件、自行蒐報9件。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言