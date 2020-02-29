酒後KTV鬧事不願離去 中市警壓制送辦4男

李姓男子等4人今天清晨在台中市中區一處KTV，與另方人馬發生衝突。警方獲報到場，李男等人持續叫囂且不願離去，員警以辣椒水控制並壓制後帶回訊後依法送辦。

台中市政府警察局第二分局今晨5時30分接獲報案，指北區公園路一家KTV門口有酒客大聲叫囂意圖滋事，出動警力啟動快打趕赴現場。

警方初步調查，雙方互不相識因酒醉，其中一方疑似開錯包廂門引發糾紛，在KTV大門口互看不順眼引發口角衝突。經現場員警制止雙方後，其中一方人馬先行離去，卻又從後門再度回到店內，雙方再度互嗆，經現場優勢警力再次制止後，一方人馬先行離去。

但包括38歲李姓男子與同行的40歲游姓、20歲李姓與23歲李姓等4男，見對方離去繼續叫囂，甚至想衝上前與對方理論。警方多次制止無效，以辣椒水控制現場，並將4人壓制帶回警局偵辦，訊後依妨害秩序罪嫌送辦。至於先行離去3男，後續將調閱監視器釐清是否有涉及不法。