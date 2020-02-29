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影／酒後互看不順眼嗆聲 警辣椒水伺候壓制帶回
台中市公園路一家KTV今晨爆發酒客衝突，互不相識的兩群酒客疑因互看不順眼，李男一行4人向對方嗆聲，員警到場勸離不聽，優勢警力以辣椒水制伏並壓制在地，4人全數帶回偵詢，另行3人經勸阻後離開現場，警方仍調閱監視器釐清有無不法情事。
今晨5點多，李男(38歲)與游姓(40歲)、李姓(20歲)與李姓(23歲)友人到北區公園路一家KTV歡唱，疑似開錯包廂，與另行3名不熟識男子爆發口角，經員警勸阻，3名男子先離開，卻又從後門進入店內，雙方再度爆發二次口角。
台中市警局第二分局文正所指出，現場立即派遣優勢警力，經警方二度勸阻，3名男子離開，但李男一行4人勸阻未果，警方施以辣椒水制伏，並將4人壓制帶回派出所釐清案情。
警方指出，目前4名男子仍宿醉中，將等清醒後陸續進行偵詢筆錄，另積極追查先離場的另3名男子，清查有無不法情事，全案將依刑法聚眾不解散第149條偵辦。
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