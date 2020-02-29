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「腦中有聲音」 兒徒手打死老母

聯合報 / 記者王長鼎／新北報導
王姓男子昨天清晨在板橋住處徒手打死睡夢中的母親後，打電話向警方自首，七十九歲的王母送醫搶救仍不治。圖為示意圖。 圖／ingimage
王姓男子昨天清晨在板橋住處徒手打死睡夢中的母親後，打電話向警方自首，七十九歲的王母送醫搶救仍不治。圖為示意圖。 圖／ingimage

新北市再驚傳一起家庭悲劇，王姓男子昨天清晨在板橋住處徒手打死睡夢中的母親後，打電話向警方自首，七十九歲的王母送醫搶救仍不治。警詢後將王男依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送新北地檢署，檢察官複訊後，以王涉殺人重罪向法院聲請羈押獲准。

「腦海中一直有股聲音要我殺死母親，讓母親能一路好走。」擔任快遞送貨員的王男，長期患有憂鬱症，曾到醫院就醫，最近又開始發作，已向公司請假兩周未上班。

據悉，他到案後一再向警方述說，這幾天腦海中一直有個聲音與他對話，頻頻要他讓高齡又辛苦的母親能一路好走。

四十九歲王男向警方表示，這幾天因為受不了這個聲音影響，昨天清晨到母親房間內徒手猛揮重拳，朝當時還躺在床上睡覺的母親頭部猛打。

據了解，王男揮拳重擊母親頭部，神志曾一度回復清醒，還幫母親進行心肺復甦術急救，但仍救不回母親一命。

新北市警局昨天上午六時許接獲王姓男子報案，自稱徒手將七十九歲的母親打死。員警到場發現王身上沾染許多血跡，屋內婦人疑頭部遭到重擊，幾乎面目全非，且上半身沾滿血跡，已無生命跡象，緊急送醫急救仍宣告不治。

鄰居表示，死者早年喪偶，平日常到慈善團體幫忙整理資源回收物品，婦人的長子及長女都已結婚，早已搬離板橋老家，在外另組家庭，只有未婚的么兒王男與高齡母親同住公寓五樓。

新北市板橋區上周五才發生患有重度憂鬱症的六十五歲郭姓男子持水果刀殺死五十六歲妻子的家庭慘案，沒想到才事隔一周，相隔不到二百公尺的公寓五樓又傳出憂鬱兒徒手打死母親的家庭悲劇，讓附近鄰居議論紛紛。

憂鬱症 殺人 檢察官 自首 資源回收

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