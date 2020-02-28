避免少年吸毒 高市毒防局補助戒毒門診掛號費

高雄市政府毒品防制局與司法機關推動「施用毒品司法繫屬少年服務方案」，發現吸毒少年沒錢接受戒毒門診，將對弱勢家庭的藥癮少年，補助藥癮戒治門診所需掛號費，希望提高藥癮少年醫療戒治執行率，避免少年再繼續陷入毒海。

高雄市毒防局發現，少年對毒品概念模糊，對毒品有不當迷思，嘗試吸毒後惡化成癮，使得藥癮人口逐漸年輕化，但吸毒少年的原生家庭功能不彰，今年毒防局首度結合高雄少年及家事法院，推動「施用毒品司法繫屬少年服務方案」，派專業個管師到高雄少家法院，對吸毒少年舉辦講習，才發覺有許多少年對沒錢接受戒毒門診，相當困擾。

毒防局與司法單位考慮少年在接受司法保護期間，是醫療戒治介入最佳時機，毒防局才加碼提供補助，讓弱勢家庭少年參與藥癮戒治門診，可免繳掛號費，降低少年就醫經濟負擔，鼓勵家計困難的弱勢家庭少年戒癮，提升醫療戒治動機及執行率。