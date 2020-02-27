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基隆砸車砍人案主嫌等3人逮獲 車上查獲98毒果汁包

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆砸車砍人案主嫌等3人逮獲，車上查獲98毒果汁包。記者游明煌／翻攝
基隆砸車砍人案主嫌等3人逮獲，車上查獲98毒果汁包。記者游明煌／翻攝

基隆市中正公園今天凌晨兩派人馬疑因男女感情糾紛，相約談判破裂引發追車砍人砸車衝突，警方晚間逮獲涉嫌砸車主嫌陳男等3人到案，並在車上搜出98包毒果汁包，經檢測含有安非它命成分，警方追查是否有販賣毒品，陳男等人則供稱，是友人寄他的，不知內含毒品，否認販賣。

今天凌晨1點多市警第二分局獲報，壽山路十八羅漢洞旁機車練習場有多人聚集，疑有青少年聚眾鬥毆，員警趕至，發現一輛綠色轎車撞在山壁旁，擋風玻璃及四面車窗全被砸爛，一片凌亂，引擎蓋上有多個孔洞，後車尾也被撞爛，呂姓男子等8人在場，涉嫌砸車的陳姓男子等10多人已逃逸。

第二分局經調閱監視器及詢問相關當事人後，循線追查之下，今晚在新北市拘捕其中一方帶頭20多歲主嫌陳姓男子等3人，並在主嫌車上搜出「毒果汁包」，計98包，警方懷疑可能是偽造包裝，上面有葡萄果汁等字樣，經檢測內含有安非它命成分。全案偵詢及製作筆錄後，將10多人均移送基隆地檢署偵辦。

警方呼籲，刑法第149、150條已修正公布施行，於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，對於首謀及共犯均有刑責，絕不容許轄區受街頭暴力挑戰。

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