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台北大巨蛋埋屍體？刑事局追疑大陸人士網傳肺炎假訊息

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
網路流傳新冠肺炎假訊息，指統統府下令在台北大巨蛋掩埋屍體，以及在新北市某社區看見屍體被拖出，刑事局追查懷疑是大陸人士張貼。記者李奕昕／翻攝
網路流傳新冠肺炎假訊息，指統統府下令在台北大巨蛋掩埋屍體，以及在新北市某社區看見屍體被拖出，刑事局追查懷疑是大陸人士張貼。記者李奕昕／翻攝

網路流傳新冠肺炎假訊息，指統統府下令在台北大巨蛋掩埋屍體，以及在新北市某社區看見屍體被拖出，刑事局追查貼文來自境外IP，從用字遣詞習慣，懷疑是大陸人士張貼。

暱稱「自由三体电台」網友昨天在推特撰文及張貼照片，稱「我現在急死了，家兄在台北殯葬處工作，昨晚收到總統府特別指令，在台北大巨蛋集合，處理掩埋因肺炎死亡者尸體。真的死了好多人，用怪手掩埋，成百上千尸體，被埋在未完工的大巨蛋體育場下面。這是家兄冒死傳回的相片，救救我們草民吧！」

另外，暱稱「Jancom Chan」網友24日在臉書貼文，指「我就住在台灣，我所住的社區至少都有50例被感染了，政府上門不讓我們在網路上亂說，昨天在我們社區拖出去了兩三具尸體，我們都快崩潰了，我住在新北市，所說的都是真的，新北市警察來抓我啊 我們現在真的都不敢出門去上班 老闆也不相信我們這裡有這麼嚴重 求求大家看看我 陳時中這個垃圾根本在騙人！實際上逼著嚴重多了」。

這名網友在臉書發文，表示「六叔是在屏東養青蛙，昨天送貨到屏東體育館，保安攔住不給進，說裡面在做大通鋪臨時醫院」。

刑事局偵二大隊第三隊追查IP，分別來自美國及日本，由於文章使用「保安」、「尸」等簡體字或大陸用詞，研判非國人發文，不排除是大陸民眾或網軍，透過IP跳板散播假訊息。

網路流傳新冠肺炎假訊息，指統統府下令在台北大巨蛋掩埋屍體，以及在新北市某社區看見屍體被拖出，刑事局追查懷疑是大陸人士張貼。記者李奕昕／翻攝
網路流傳新冠肺炎假訊息，指統統府下令在台北大巨蛋掩埋屍體，以及在新北市某社區看見屍體被拖出，刑事局追查懷疑是大陸人士張貼。記者李奕昕／翻攝
網路流傳新冠肺炎假訊息，指統統府下令在台北大巨蛋掩埋屍體，以及在新北市某社區看見屍體被拖出，刑事局追查懷疑是大陸人士張貼。記者李奕昕／翻攝
網路流傳新冠肺炎假訊息，指統統府下令在台北大巨蛋掩埋屍體，以及在新北市某社區看見屍體被拖出，刑事局追查懷疑是大陸人士張貼。記者李奕昕／翻攝
網路流傳新冠肺炎假訊息，指統統府下令在台北大巨蛋掩埋屍體，以及在新北市某社區看見屍體被拖出，刑事局追查懷疑是大陸人士張貼。記者李奕昕／翻攝
網路流傳新冠肺炎假訊息，指統統府下令在台北大巨蛋掩埋屍體，以及在新北市某社區看見屍體被拖出，刑事局追查懷疑是大陸人士張貼。記者李奕昕／翻攝

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