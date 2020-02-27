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獨／女詐徒境外譜戀曲懷孕 落網印尼監獄產子送回台灣

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
藍姓男子在印尼、日本等地經營詐欺機房，其中12人在印尼被判刑10月，一名女共犯在印尼監獄產下一子，涉案人在今年1月被遣送回台，由刑事局接手警詢，涉案人的行李堆放機關外。記者陳宏睿／攝影
藍姓男子在印尼、日本等地經營詐欺機房，其中12人在印尼被判刑10月，一名女共犯在印尼監獄產下一子，涉案人在今年1月被遣送回台，由刑事局接手警詢，涉案人的行李堆放機關外。記者陳宏睿／攝影

台中市藍姓男子涉嫌從2018年7月起在日本、印尼等地經營詐欺集團，刑事局中打陸續帶回涉案23人依詐欺罪移送法辦，20人遭收押，其中涉案12人在印尼犯案時遭印尼移民局查獲，也在當地遭判刑10月，據查，服刑期間一名年約20多歲的女涉案人在監獄中產子，家屬經台灣檢警單位通知後，前往印尼將嬰童帶回台灣照顧，該名女涉案人在今年1月服刑期滿被遣送返台，家屬欲探望時，警方以案件偵辦中拒絕，並請家屬在全案移送後，依法辦理會見。

據查，刑事局中打第六隊在19日查獲藍姓男子（32歲）為首的詐欺集團，並陸續移送涉案23人，其中12人（2女、10男）是在今年1月20日從印尼遣返，該12人是在去年4月間在印尼三寶瓏的透天厝被印尼移民局所查獲，但當時其中一名涉案女子疑與同案男共犯共譜戀曲，懷有身孕，涉案12人在印尼遭依違反移民法罪，判刑10月。

該名懷有身孕的女詐徒在印尼三寶瓏國家監獄中產下一子，因監獄不適合照顧幼童，印尼通知台灣檢警單位後，聯絡家屬前往印尼將幼童帶回台灣照顧。

據查，女詐徒在今年1月20日遭遣返回台後，21日警詢時，女詐徒沒有透露想看孩子的意願，反倒是家屬表明希望探望女詐徒，「讓媽媽看看小孩」，但遭檢警以案件偵辦中不宜為由拒絕，並請家屬在全案移送台中地檢署後，依法辦理會見程序，但女詐徒在移送台中地檢署，就被檢方依詐欺、組織犯罪等罪，聲押獲准。

印尼 詐欺 移民

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