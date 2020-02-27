快訊

東京奧運辦不成會導致什麼後果？ 日本人道出悲慘下場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疑男女糾紛談判 20多人追砍逼車到山崖開4槍砍5人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
疑男女感情糾紛談判，20多人追砍逼車到山崖開槍砍5人。記者游明煌／攝影
疑男女感情糾紛談判，20多人追砍逼車到山崖開槍砍5人。記者游明煌／攝影

基隆市中正公園四面佛山區，今天凌晨1點多發生一起兇殺案，疑一起男女感情糾紛引起，雙方談判破裂發生衝突，有20多名青少年分乘3輛轎車，追逐1輛綠色轎車，追到山頂時無路可逃撞向山壁，差點就掉落下方階梯。20多人分持長刀、球棒砍殺，疑開4槍，有5人被砍傷，1人被押走，案由警方調查處理，但否認有開槍及多人受傷。

今天上午有民眾發現有一輛綠色轎車停在中正公園四面佛一處山崖邊，車窗有砸得亂七八糟，引擎蓋上有多個彈孔，後車尾也被撞爛，慘不忍睹。

據當時被追砍的一方人員說，全案是因為一起男女感情糾紛，今天凌晨談判未果，他們遭到對方追砍，他們一路被追，撞壞柵欄往山上逃，最後仍被攔下，對方持長刀追砍，還開了4槍，綠色轎車共有5人被砍傷，自己逃走就醫，並有1人被押走，被戴上頭套，就像黑社會一樣，被塞到他們的後車廂內載走，目前被送到醫院救治，手指被砍傷。並有一路人也被砍傷，遭無端波及。

據了解，被押走男子，被擄到新店凌虐毒打後，丟包南港，自行搭計程車到醫院就醫。

警方到場採證，信六所長朱德旺說，雙方當事人有男女感情問題，雙方各自帶人談判，談判不成，其中一次撞山，一方逃逸，警方依法偵辦處理中。但警方否認有開槍的情事，現場並未發現開槍事實，警方也否認有多人受傷情事，目前只有一個路人被球棒打到輕微受傷。

疑男女感情糾紛談判，20多人追砍逼車到山崖開槍砍5人。記者游明煌／攝影
疑男女感情糾紛談判，20多人追砍逼車到山崖開槍砍5人。記者游明煌／攝影
疑男女感情糾紛談判，20多人追砍逼車到山崖開槍砍5人。記者游明煌／攝影
疑男女感情糾紛談判，20多人追砍逼車到山崖開槍砍5人。記者游明煌／攝影
疑男女感情糾紛談判，20多人追砍逼車到山崖開槍砍5人。記者游明煌／攝影
疑男女感情糾紛談判，20多人追砍逼車到山崖開槍砍5人。記者游明煌／攝影
疑男女感情糾紛談判，20多人追砍逼車到山崖開槍砍5人。記者游明煌／攝影
疑男女感情糾紛談判，20多人追砍逼車到山崖開槍砍5人。記者游明煌／攝影

四面佛 計程車

延伸閱讀

影／萬里濃霧 轎車撞飛對向車道翻滾 2車閃過超驚險

深夜自撞台中工業區安全島 轎車被削去大片人無礙

轎車遭包夾！中彰快速道路連環車禍 女駕駛傷重不治2童傷

中彰快速道路重大車禍！轎車遭大車夾擊成廢鐵

相關新聞

獨／女詐徒境外譜戀曲懷孕 落網印尼監獄產子送回台灣

台中市藍姓男子涉嫌從2018年7月起在日本、印尼等地經營詐欺集團，刑事局中打陸續帶回涉案23人依詐欺罪移送法辦，20人遭...

影／疑男女糾紛談判 20多人追砍逼車到山崖開4槍砍5人

基隆市中正公園四面佛山區，今天凌晨1點多發生一起兇殺案，疑一起男女感情糾紛引起，雙方談判破裂發生衝突，有20多名青少年分...

分數下的「正義」 警政績效制度成騙局

警政高層對於近年來警政體系扭曲績效與功獎制度而導致的問題，仍無視為了追逐績效而喪命、受傷、被起訴與判刑的員警，宛如不知亡國恨的商女，隔江猶唱績效之歌。

詐騙集團強制工作3年？大法庭的裁定違憲？

詐欺集團車手的第一次提款行為，若同時構成「加重詐欺罪」與「參與犯罪組織罪」時，依照《刑法》第55條前段想像競合的規定：「一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷」，要依刑罰較重的「加重詐欺罪」來處罰。其衍生出來的爭議是，在宣告重罪的加重詐欺罪同時，輕罪的參與犯罪組織罪中的「強制工作」，是不是應一併宣告？

台南行刑式槍擊案…投資糾紛 槍殺30年老友落網

台南市青鯤鯓聚落上周發生行刑式槍擊案造成一死一重傷，警方前晚逮捕凶嫌金文龍，初步調查，金嫌與姚姓死者合夥投資土地起糾紛，金先到郭女檳榔攤前滋事，發現姚男挺郭女不挺他，認為卅年交情不如郭女，決定報復開槍殺人，昨依殺人罪嫌移送台南地檢署，檢方複訊後聲請羈押禁見。

疫情假訊息不斷 疑有大陸網軍操作

新冠肺炎延燒，各種謠言也不斷，警調針對網路上假消息，陸續約談相關人到案說明，如今更懷疑有大陸網軍操作散布的台灣疫情假消息。

台南青鯤鯓行刑式槍擊命案 台南地院裁定羈押禁見

台南市將軍區青鯤鯓聚落本月21日下午驚傳行刑式槍擊案，凶嫌金文龍向老友連開6槍，姚姓男屋主慘死，郭姓女友重傷，警方追緝5...

將軍青鯤鯓漁村行刑式槍擊案 台南地檢署聲押凶嫌

台南市將軍區青鯤鯓聚落本月21日下午驚傳行刑式槍擊案，凶嫌金文龍向老友連開6槍，姚姓男屋主慘死，郭姓女友重傷，警方追緝5...

宜蘭警方拂曉出擊破獲槍枝改造工廠 查扣7把改造槍及子彈

宜蘭羅東警分局昨天清晨持搜索票前往三星地區一家透天厝埋伏，查獲宋姓水電工把家裡當成槍枝改造工廠，專門幫人改造槍械及製作子...

館長洩密？ 余天助理：純聊天要當一回事那也沒辦法

網紅館長陳之漢被藝人吳宗憲控告妨害名譽，他氣得昨天在直播中透露，余天說吳宗憲欠債，余天本人未接電話，他的助理則表示，聊天...

疑大陸網軍散布肺炎假訊息 調查局要查

新冠肺炎持續延燒，調查局追查近來有6則假訊息在社群媒體散布，從內容用詞判斷疑似大陸網軍假造炒作，主要利用我國時事、政治人...

影片曝光！貨車送牛肉撞飛3騎士 女大生魂斷車輪下

新北市淡水區水源街二段與淡金路口今天中午發生死亡車禍，46歲謝姓男子駕駛貨車，搶快未依燈號左轉，和對向直行的3輛機車發生...

熱門新聞

影片曝光！貨車送牛肉撞飛3騎士 女大生魂斷車輪下

館長洩密？ 余天助理：純聊天要當一回事那也沒辦法

排隊領愛心便當遭檢舉 法官施志遠：我不是完人

國防部採購F-16V戰機 網友批執政黨亂搞屬合理評論

北市女因病死亡生前曾發燒 檢警著隔離衣相驗

直銷老公約「下線」小三泡湯嘿咻 法官判要賠元配20萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。