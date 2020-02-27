影／疑男女糾紛談判 20多人追砍逼車到山崖開4槍砍5人

基隆市中正公園四面佛山區，今天凌晨1點多發生一起兇殺案，疑一起男女感情糾紛引起，雙方談判破裂發生衝突，有20多名青少年分乘3輛轎車，追逐1輛綠色轎車，追到山頂時無路可逃撞向山壁，差點就掉落下方階梯。20多人分持長刀、球棒砍殺，疑開4槍，有5人被砍傷，1人被押走，案由警方調查處理，但否認有開槍及多人受傷。

今天上午有民眾發現有一輛綠色轎車停在中正公園四面佛一處山崖邊，車窗有砸得亂七八糟，引擎蓋上有多個彈孔，後車尾也被撞爛，慘不忍睹。

據當時被追砍的一方人員說，全案是因為一起男女感情糾紛，今天凌晨談判未果，他們遭到對方追砍，他們一路被追，撞壞柵欄往山上逃，最後仍被攔下，對方持長刀追砍，還開了4槍，綠色轎車共有5人被砍傷，自己逃走就醫，並有1人被押走，被戴上頭套，就像黑社會一樣，被塞到他們的後車廂內載走，目前被送到醫院救治，手指被砍傷。並有一路人也被砍傷，遭無端波及。

據了解，被押走男子，被擄到新店凌虐毒打後，丟包南港，自行搭計程車到醫院就醫。