新北議會收恐嚇信威脅暴力攻擊 警方偵辦

新北市議會接獲恐嚇信，揚言要以炸彈及氰酸鉀毒藥攻擊政要及司法警憲等人員，新北警方受理報案已展開偵辦，初步懷疑有人藉此表達對社會的不滿。

市議會指出，市議會文書室收發人員昨天收到署名「新北市議會」的信件，打開後看到許多恐嚇字眼，包括因對社會不滿，將要用炸彈攻擊總統蔡英文與立法委員等多名政治人物。

信中還恐嚇要以過去「千面人」案例般，將以氰酸鉀注入賣場飲料來殺死警察、檢察官、法官、憲兵及海巡貪官等公務人員。

據了解，信末雖有署名，但內容完全未提及議會任何人名，顯然對方不是針對議會而來，議會初判似乎是亂槍打鳥方式投遞知名機關惡作劇或不滿社會的人士藉此表達訴求。

海山分局表示，接獲報案後已組專案小組展開偵辦，信中是用電腦打字，經查家住南部涉在文末署名的人士，此人否認涉案並懷疑是遭他人惡作劇作弄，且已就信中郵戳清查投遞郵筒位於台北市，警方將調閱郵筒周遭監視畫面擴大追查，有信心能在最快時間內破案。