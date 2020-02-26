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台南青鯤鯓行刑式槍擊命案 台南地院裁定羈押禁見
台南市將軍區青鯤鯓聚落本月21日下午驚傳行刑式槍擊案，凶嫌金文龍向老友連開6槍，姚姓男屋主慘死，郭姓女友重傷，警方追緝5日，昨晚在佳里區逮捕金嫌，疑因投資糾紛種下殺機，晚間經檢方聲押禁見，台南地院開庭後准予羈押並禁止接見通信。
台南地檢署以涉嫌將軍區殺人案之金姓被告涉犯殺人罪嫌重大，是法定本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡、串證之虞，向台南地院聲請羈押。
晚間經法官訊問後，認依金嫌的供述、證人證述、扣案證物、相驗照片及診斷證明書等事證，可證金嫌犯殺人既遂、未遂及槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項、第12條第4項之持有其他可發射子彈手槍及子彈罪嫌疑重大，其中被告所犯殺人罪係最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，又金嫌有多次通緝紀錄，案發後躲藏於工寮以避查緝，所犯復為殺人、非法持有槍彈之重罪，有相當理由認為有逃亡之虞。
同時，金嫌就作案槍枝來源的供詞有違常情，且有一被害人受傷醫治中，現未能到案，無法預見證人的供詞如何，有相當理由認被告有勾串共犯、證人之虞，而有羈押必要，非予羈押難以進行追訴，晚間准予羈押並禁止接見通信。
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