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違反居家隔離規定 新加坡男子喪失永久居民資格

新北毒犯自稱從香港返台 一度引起地檢署恐慌

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市驚傳1名毒犯因被員警攔查發現持有安非他命，移送新北地檢後，驚傳法警在他身上搜出登機證，詢問之下毒犯才自稱21日從香港入境返台，地檢署不敢大意，立刻請分局員警將人帶到戶外通風處並戒護，檢方通報1922查證，才知他並未列管，疑似是謊報境外入境引起恐慌，訊後諭知他限制住居，由分局帶回。

自稱從香港入境返台的柯姓男子（45歲），26日上午遭林口警分局文化派出所員警攔查，並在他車上搜出安非他命毒品，被依涉毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，但柯男卻在地檢開庭時自爆21日從香港入境，更傳法警在他身上搜出登機證票根，一度引起地檢署上下恐慌。

檢方不敢大意，依照規定通報1922查證，查看柯男是否未依防疫規定，從香港返台未配合進行14天居家檢疫，同時由員警戒護將人帶到戶外通風處，直接將他銬在階梯欄杆上，避免留在室內造成地檢署出入人員恐慌。

但經疾管署確認後柯男並未在冊列管，因此可能是謊報，意圖引起檢警恐慌想藉此脫身，檢方訊後告知他限制住居，並由分局員警將人帶回。

林口警分局則表示，柯男攜毒遭逮移送新北地檢的過程，都未提及曾從香港入境，但如遇犯嫌可能是應居家隔離、居家檢疫或有傳染風險者，都會先通報確認，並量體溫、要求戴口罩，避免任何傳染疑慮。

香港 居家檢疫

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