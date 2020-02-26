高雄警方破獲重大槍械毒品 陸淑美慰勞並問口罩夠不夠

高雄市議會副議長陸淑美、議員陳若翠今天代表議會到高雄市警察局苓雅分局慰勞破獲地下兵工廠員警的辛勞，頒發慰勞金，也不忘提醒基層員警重視自身健康和防疫。

苓雅警分局員警不眠不休的埋伏查緝，在春節前破獲一起嫌犯擁槍械自重的重大案件，並查到海洛英等多項毒品。

陸淑美說，槍枝與毒品危害社會治安甚鉅，基層員警強力掃蕩，改善高雄治安，讓市民得以安居樂業，她代表市民向基層員警表達謝意。

她表示，員警除維護城市與市民安全，最近更投入防疫工作，相當辛苦，希望每位員警也要重視自己健康與加強防疫，身體健康才能捍衛社會治安。她和陳若翠並關心基層員警的口罩夠不夠用，希望高雄市政府能充分保障第一線執勤公務人員的防疫安全。