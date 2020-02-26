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將軍青鯤鯓漁村行刑式槍擊案 台南地檢署聲押凶嫌

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南警方追緝5日，昨晚在佳里區逮捕金嫌，疑因投資糾紛種下殺機。記者謝進盛／翻攝
台南警方追緝5日，昨晚在佳里區逮捕金嫌，疑因投資糾紛種下殺機。記者謝進盛／翻攝

台南市將軍區青鯤鯓聚落本月21日下午驚傳行刑式槍擊案，凶嫌金文龍向老友連開6槍，姚姓男屋主慘死，郭姓女友重傷，警方追緝5日，昨晚在佳里區逮捕金嫌，疑因投資糾紛種下殺機。檢方晚間訊問後，認金嫌涉犯殺人罪嫌重大，為本刑5年以上有期徒刑的重罪，且有逃亡、串證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。

專案小組歷經5天埋伏，昨晚7時許，佳里偵查佐蘇俊棋在台南市佳里區新生路發現金嫌正騎著偷來的機車，緊急通報線上警網支援，約7時16分在新生路一處紅綠燈路口，眾人趁隙將他壓制在地，起出一把裝有6顆子彈的改造槍枝，金坦承就是凶槍。

死者友人感慨，金嫌與53歲的死者姚男相交逾30年，金還介紹郭女給姚認識，姚、郭還交往。

據調查，雙方疑因合夥投資工地撕破臉，金不滿「賺錢分得慢、賠錢討緊緊」，日前刻意將車停在郭女檳榔攤前嗆聲、砸店，事後發現姚男挺郭女不挺他，認為30年交情不如女友，金嫌氣憤難掩抑決定報復，犯案前四度勘查地形，確定被害人都在，返回佳里再搭乘白牌計程車犯案，朝2人頭胸各開3槍，居民驚恐不已。

計程車 槍枝 槍擊

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