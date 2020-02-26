宜蘭警方拂曉出擊破獲槍枝改造工廠 查扣7把改造槍及子彈

宜蘭羅東警分局昨天清晨持搜索票前往三星地區一家透天厝埋伏，查獲宋姓水電工把家裡當成槍枝改造工廠，專門幫人改造槍械及製作子彈；當場查扣改造手槍3把、改造空氣長槍4把、26發子彈、火藥及安非他命等，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例把宋嫌送辦。

羅東警分局日前接獲線報，得知34歲宋姓男子與妻小住在三星鄉下透天厝，從事水電修理，但卻擁槍自重，把家裡改造成地下兵工廠，接單改造各式槍械。警方成立專案小組展開調查，發現他平常於羅東地區活動，經常深夜才回家，行事作風小心謹慎，經1個多月餘埋伏及跟監，鎖定其藏匿處所。

25日是開學日，警方凌晨4點多前往埋伏，將近8點陳妻帶著小孩出門上課，見時機成熟持搜索票入屋，宋男還躺在床上呼呼大睡，被員警叫醒後，發現他枕頭下放著一把改造手槍，幸好沒有讓他有機會持槍反擊。

警方搜索屋內各種改造器具都有，當場查扣改造手槍3把、改造空氣長槍4把，26發子彈成品及半成品，另有槍枝零組件、砂輪機、研磨機、鑽孔台、改造槍械工具、半成品零組件、火藥及二級毒品安非他命等證物。

宋男否認改造槍械，只是幫忙朋友修理槍枝，但警方見其家中有大批改造器具，不信其說詞，全案依法送辦外，並進一步追查槍枝來源。