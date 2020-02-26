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疑大陸網軍散布肺炎假訊息 調查局要查

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
新冠肺炎在全球持續延燒。 聯合報系資料照片
新冠肺炎在全球持續延燒。 聯合報系資料照片

新冠肺炎持續延燒，調查局追查近來有6則假訊息在社群媒體散布，從內容用詞判斷疑似大陸網軍假造炒作，主要利用我國時事、政治人物、地名進行內容上的套換及變造，包括總統蔡英文、台北市議員王世堅、總統府警衛室都受害，提醒民眾勿轉發，以免誤蹈法網。

相關假訊息案例如下：

一、「我爸是民進黨議員，上次和王世堅聊天時提到肺炎，說現在台灣已經超過500例，死亡200例，特別是花蓮和台北是重災區，但是蔡當局不敢公布，怕引起民憤，通知了幾家綠媒專門造謠抹黑對岸…」

二、「我三姨是在台灣焊井蓋的，昨天聽到幾個當官的聊天說，如果超過40個案例，菜省長就要下台，所以一直壓著真實數據，其實疫情已經在高雄、台南等地傳播，每天都運好幾卡車的屍體去台中統一焚化，所以最近台灣省中部的空氣質量又下降了…」

三、「我朋友阿北住在蔡英文辦公室工作人員隔壁家，說他聽見蔡辦人員打電話給蔡英文匯報，今天全台確診222人。累計3456個人了，其中今天死亡18個，怕引起恐慌把屍體拉到全台各地分開燒。怕被人調查各地火葬廠死亡數，他們決定等台商回來再說是阿共仔的陰謀。」

四、「我外甥在總統府警衛室工作，他說蔡總統其實是對岸的間諜…他曾親眼看到過一份對岸給蔡總統的指令，要求蔡總統配合對岸武力犯台，現在年輕人不願當兵，國軍算是徹底完了，沒有絲毫戰鬥力…」

五、「我表弟在台北殯儀館工作，他說這幾天每天都送來好多屍體。李前總統感染了武漢肺炎，又聽說對岸共軍大量採購防彈衣，要侵犯台灣，當場嚇死，昨天被送進殯儀館。國軍現在大量感染，沒有絲毫戰鬥力，蘇院長和游院長這兩天也突然發燒，蔡總統急得睡不著覺…」

六、「我六叔是在屏東養青蛙的，昨天他送貨到屏東體育館，保安攔住不給進，說裡面做大通鋪臨時醫院，原來南部已經有700多例了，現在因為中國對台灣封鎖物資，活動廁所沒辦法買到，臨時醫院不能投入使用，政府只能每天公布兩例，爭取盡快把廁所從美國運回來。」

新冠肺炎 蔡英文

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