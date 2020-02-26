快訊

北市宣布高中以下畢旅、校慶暫緩！全部延至5月4日後舉行

南韓疫情失控！再增115人感染新冠肺炎 累計1261例確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩槍誤扣板機射傷自己 友人站一旁都被流彈擊中

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
事發停車場，當時雙方在車上喬賭債，卻因把玩手槍不慎走火，射傷自己還打中對方。記者巫鴻瑋／翻攝
事發停車場，當時雙方在車上喬賭債，卻因把玩手槍不慎走火，射傷自己還打中對方。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市新莊區昨日凌晨4時許，4名男子相約在中正路一處停車場喬賭債，其中葛姓男子帶來槍支把玩，要另名蔡姓男子趕快處理債務問題，過程中卻不慎誤扣板機，當場打中自己的手指，隨後子彈射向蔡男右腳，4人受到驚嚇各自四散，隨後蔡男因血流不止前往醫院急診，警方則在12小時內通知誤扣板機造成走火的葛男到案，全案依毒品、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

據了解，葛姓男子（33歲）與蔡姓男子（30歲）為好友，日前蔡男因賭博欠葛男一筆為數不多的賭債，但蔡男又遲遲拿不出錢還，只好2人24日凌晨4時許，各自攜伴相約在中正路與力行街口一處停車場，商談如何償還。

過程之中葛男拿出平時攜帶在身的改造手槍把玩，卻不慎走火打中自己的手指，子彈又直接射中一旁蔡男的右腳掌，嚇得4人還沒談妥賭債，就四散逃離現場；蔡男因中槍後子彈卡在腳掌之中，只好拜託陪他前來的陳姓男子（31歲）載他到另名住後港一路的友人龔姓男子（36歲）家中休息。

龔男見蔡男血流不止，子彈又一定得開刀取出，才趕快報警將他送往台北醫院急救，院方見病患是槍擊傷者，通報警方處理，隨後在12小時內通知到誤扣板機的葛姓男子；當時葛男也因射傷自己的手指，而被張姓男友人（28歲）送往林口長庚醫院包紮，經警方通知後才坦承槍支先拿回萬華的住處藏匿。

警方為了釐清開槍原因，搜索雙方車輛，還意外在蔡男車上發現1包安非它命，並在葛男住處查獲改造手槍及10發子彈；因4人口徑一致表示是誤扣板機走火，警方則在詢問後依涉毒品罪、槍砲彈藥刀械管制條例進行偵辦。

毒品 停車場

延伸閱讀

回黨爭議／傅崐萁出面：讓子彈繼續飛

派出所旁行凶 台南漁村驚傳行刑式槍擊案

砂石大哥藏軍火 大批警力拂曉逮人

台東傳疑獵槍走火 男子左腹部中槍送醫

相關新聞

「殺貪官」匿名恐嚇信點名149人 蔡總統排第一

新北市議會本月24日收到一封匿名恐嚇信，疑似不滿時事，揚言要以炸彈攻擊信中提及的政治人物，並以氰酸鉀注入賣場飲料，殺死警...

玩槍誤扣板機射傷自己 友人站一旁都被流彈擊中

新北市新莊區昨日凌晨4時許，4名男子相約在中正路一處停車場喬賭債，其中葛姓男子帶來槍支把玩，要另名蔡姓男子趕快處理債務問...

「雲層夾病毒」、「寶瓶星沒篩檢」 警再抓2造謠者

刑事局今天再公布查獲2起散布新冠肺炎疫情造謠案件，王姓女子涉嫌轉貼「雲層可能挾帶細菌、病毒」等不實訊息，陳姓男子則撰文指...

聽少龍唱歌治肺炎？ 中華中正黨榮譽主席：神的旨意

新冠肺炎疫情升溫之際，中華中正黨榮譽主席「少龍」日前在臉書粉絲專頁預言，台灣會因肺炎或流感死一半人口，諸多內容引發爭議；...

毒蟲缺錢逛市場不為買菜 搶老婦頸上金鍊購毒解癮

新北市1名41歲吳姓男子自稱缺錢買毒，上周五在蘆洲區騎機車搶奪80歲老婦頸上金鍊，隨即變賣購買毒品解癮，逃往土城、三重等...

凶嫌冷血槍殺30年好友 勇警見他大膽現身市區踹倒建功

涉嫌21日在台南市將軍區青鯤鯓槍殺姚姓好友及其郭姓女友的槍擊要犯金文龍，藏匿多日後被專案小組盯上，昨晚7點多大膽騎機車現...

新馬路三寶 暗夜逆向「切西瓜」 竟是開這種代步車

許多長輩作為代步工具的電動代步車，雖然有「車」一字，但近期已正名為電動代步「器」，依據交通部相關函釋，視為行人，需行駛人行道或靠邊行走，過馬路時也要走行人穿越道。

影／台南將軍區1死1傷槍擊案 警：凶嫌預謀殺人

台南市將軍區青鯤鯓聚落本月21日下午驚傳行刑式槍擊案，凶嫌金文龍向老友連開6槍，姚姓男屋主慘死，郭姓女友重傷。警方追緝5...

少年疑遭錯認追殺枉死 主嫌3人收押1人今天移送法辦

一名17歲少年2月21日清晨4點多在苗栗市街頭疑遭錯認，另幫青少年分持刀、棒涉嫌追砍，其中1刀深及少年內臟大量流血，延到...

散布大麻治新冠肺炎不實訊息 謝和弦被約談

新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，坊間近來謠傳「大麻可殺死武漢肺炎病毒」等不實訊息，嚴重誤導民眾，調查局與刑事局追查，散布大麻可殺死新冠肺炎病毒訊息的人，竟是歌手謝和弦，接連約談謝男到案，他供稱是國外友人私訊才轉貼，分別被依違反傳染病防治法、社維法函送，新北地檢署已分案調查。

影／台南市將軍冷血槍案歹徒 晚間在佳里警分局附近落網

台南市將軍區純樸青鯤鯓漁村21日發生槍擊命案！民宅姚姓屋主和郭姓女子倒臥血泊，遭人連開6槍以行刑式造成姚男頭部太陽穴及胸...

影／暴力討債集團設局 帶人到酒店喝酒哄騙借錢

鄭姓男子（33歲）3年前在新北市三峽區一處當鋪工作，他發現社會上有不少需錢孔急民眾，因此瞞著老闆私下招募小弟，遇到正常還...

熱門新聞

影／台南市將軍冷血槍案歹徒 晚間在佳里警分局附近落網

行人闖台鐵楊梅富岡間遭區間車撞斃 該區間目前仍封鎖

謝和弦散布「大麻可殺死新冠肺炎病毒」訊息 遭約談

少年疑遭錯認追殺枉死 主嫌3人收押1人今天移送法辦

媒體稱她「基隆的母親」 他回應「母親？母你娘」挨告

開車載一雙兒女上學 母遇死劫2童乘安全座椅逃過一劫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。