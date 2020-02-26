玩槍誤扣板機射傷自己 友人站一旁都被流彈擊中

新北市新莊區昨日凌晨4時許，4名男子相約在中正路一處停車場喬賭債，其中葛姓男子帶來槍支把玩，要另名蔡姓男子趕快處理債務問題，過程中卻不慎誤扣板機，當場打中自己的手指，隨後子彈射向蔡男右腳，4人受到驚嚇各自四散，隨後蔡男因血流不止前往醫院急診，警方則在12小時內通知誤扣板機造成走火的葛男到案，全案依毒品、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

據了解，葛姓男子（33歲）與蔡姓男子（30歲）為好友，日前蔡男因賭博欠葛男一筆為數不多的賭債，但蔡男又遲遲拿不出錢還，只好2人24日凌晨4時許，各自攜伴相約在中正路與力行街口一處停車場，商談如何償還。

過程之中葛男拿出平時攜帶在身的改造手槍把玩，卻不慎走火打中自己的手指，子彈又直接射中一旁蔡男的右腳掌，嚇得4人還沒談妥賭債，就四散逃離現場；蔡男因中槍後子彈卡在腳掌之中，只好拜託陪他前來的陳姓男子（31歲）載他到另名住後港一路的友人龔姓男子（36歲）家中休息。

龔男見蔡男血流不止，子彈又一定得開刀取出，才趕快報警將他送往台北醫院急救，院方見病患是槍擊傷者，通報警方處理，隨後在12小時內通知到誤扣板機的葛姓男子；當時葛男也因射傷自己的手指，而被張姓男友人（28歲）送往林口長庚醫院包紮，經警方通知後才坦承槍支先拿回萬華的住處藏匿。

警方為了釐清開槍原因，搜索雙方車輛，還意外在蔡男車上發現1包安非它命，並在葛男住處查獲改造手槍及10發子彈；因4人口徑一致表示是誤扣板機走火，警方則在詢問後依涉毒品罪、槍砲彈藥刀械管制條例進行偵辦。