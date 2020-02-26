「雲層夾病毒」、「寶瓶星沒篩檢」 警再抓2造謠者

刑事局今天再公布查獲2起散布新冠肺炎疫情造謠案件，王姓女子涉嫌轉貼「雲層可能挾帶細菌、病毒」等不實訊息，陳姓男子則撰文指「寶瓶星號只量體溫沒篩檢檢體」，2人均被中央流行疫情指揮中心認定散布假訊息，轉報刑事局，20日通知到案，依違反社會秩序維護法移送裁處。

刑事局偵四大隊16日接獲中央流行疫情指揮中心轉報，MOBILE論壇有人在公開頁面，刊載「寶瓶星號剛放回的一千七百人只量體溫沒篩檢檢體，這保證是真的，我沒在編故事」；警方查出貼文者是59歲陳姓男子，20日通知到案，陳承認撰文，他說是看政府對寶瓶星號遊客檢疫比例偏低，才會發文提醒民眾。

另偵一大隊在19日也接獲中央流行疫情指揮中心來函，指有民眾檢舉68歲王姓婦人在1月27日至2月16日間，在LINE群組傳遞散佈訊息，包括「網傳影片宣稱：漢肺炎源頭找到了，湖北武漢每家的屋頂住蝙蝠，……恐怖。」、「正骨醫院家傳秘密，小磨香油滴進鼻孔可阻斷一切流感和瘟疫」、「這次下雨的雲層帶是從中國內陸漂過來的，也就是重慶、湖北一帶過來的，雲層可能會挾帶細菌、病毒過來，請小心！」。