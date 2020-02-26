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聽少龍唱歌治肺炎？ 中華中正黨榮譽主席：神的旨意

聯合報 / 記者陳金松／台北即時報導
「中華中正黨」粉絲專頁發布的「道主召示」，諸多內容引發爭議。圖／刑事局提供
「中華中正黨」粉絲專頁發布的「道主召示」，諸多內容引發爭議。圖／刑事局提供

新冠肺炎疫情升溫之際，中華中正黨榮譽主席「少龍」日前在臉書粉絲專頁預言，台灣會因肺炎或流感死一半人口，諸多內容引發爭議；「少龍」徐姓男子和該黨秘書長李姓女子昨晚由律師陪同到刑事局說明，兩人仍堅稱這是神的旨意。由於事涉宗教和政黨，警方非常慎重，目前仍在調查，後續依相關法令移送偵辦。

「中華中正黨」粉絲專頁本月17日發布「道主昭示」圖片3張，內容稱罹患新冠肺炎不需要就醫，只要聆聽「少龍」唱歌並加入「中華中正黨」即可治療疫情，被政府認定是不實資訊，另提及「台灣境內人類會因中到肺炎或流行性感冒而人死了一半的人口」；本月7日「少龍粉絲團官方網站」又張貼標題「號外！少龍歌聲救您一命 肺炎流感不用怕」之文章，內容與上述「道主昭示」圖片內容類似，警政署指示嚴查。

刑事局偵一大隊通知67歲徐男和59歲李女在本月23日到案說明，2人延至昨晚由律師陪同前往；據了解，2人說法依舊是宗教層次，不認為自己造謠；警方詢問疾管署認定是不實訊息，目前傾向先將2人依違反社會秩序維護法送辦。

警方說，新冠肺炎政府有防疫作為和資訊，民眾切勿隨意散布未經查證或不實之訊息，以免造成恐慌，造成防疫漏洞。

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