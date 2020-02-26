毒蟲缺錢逛市場不為買菜 搶老婦頸上金鍊購毒解癮

新北市1名41歲吳姓男子自稱缺錢買毒，上周五在蘆洲區騎機車搶奪80歲老婦頸上金鍊，隨即變賣購買毒品解癮，逃往土城、三重等地投靠友人藏匿數日，昨天深夜在三重區被捕，身上查獲使用過的海洛因注射針筒2支。

江姓老婦是在21日上午9時許，前往蘆洲區中山市場買菜時，突然被吳嫌強行扯下金項鍊，隨即騎機車加速逃逸；老婦回神後馬上向蘆洲派出所報案，員警清查巷內車輛並調閱周邊監視器，鎖定41歲吳姓男子涉嫌重大，向新北地檢署聲請拘票展開追緝。

據了解，吳嫌犯案後隨即變賣金鍊，所得拿去購買海洛因毒品，之後先後藏匿在土城等地，直到昨天晚上8時許，在三重區重新路一段93號前，被三重派出所副所長林游程與警員劉昱宏、吳忠澤巡邏時攔下盤查，身上查獲內有海洛因殘渣的注射針筒2支。