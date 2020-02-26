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凶嫌冷血槍殺30年好友 勇警見他大膽現身市區踹倒建功

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
奮勇緝捕槍擊要犯的台南佳里警分局偵查佐蘇俊棋（左二）去年接受警政署長陳家欽頒獎。圖／佳里分局提供
奮勇緝捕槍擊要犯的台南佳里警分局偵查佐蘇俊棋（左二）去年接受警政署長陳家欽頒獎。圖／佳里分局提供

涉嫌21日在台南市將軍區青鯤鯓槍殺姚姓好友及其郭姓女友的槍擊要犯金文龍，藏匿多日後被專案小組盯上，昨晚7點多大膽騎機車現身在佳里市區，佳里警分局偵查佐蘇俊棋跟監後，見金嫌車速變慢機不可失，奮不顧身騎乘機車將金嫌撞倒在地，上前壓制緝捕到案，警方事後發現金嫌把上膛的手槍就插在腰際隨時會拒捕拚命，蘇員的英勇行為居首功。

據了解，54歲金嫌綽號「扣頭輝」的，21日下午前往將軍區青鯤鯓狠心連開6槍，槍殺30年好友姚華安（53歲），姚的43歲女友郭雪玉也身中3槍重傷，金嫌逃逸第一天曾被鎖定在麻豆一帶，但警方前往圍捕才發現金嫌將手機丟棄隱匿行跡，台南市刑大、學甲及佳里分局專案小組，雖然一直查不到他的下落，但研判金嫌會躲在有地緣關係的佳里區。

金嫌主要在佳里區一帶活動，曾涉嫌組織犯罪等案被佳里警分局偵辦，上周佳里金唐殿作醮期間，又因口角糾紛砸損郭雪玉在佳里經營的檳榔攤，曾被佳里警方帶回調查，郭女當時沒有追究，沒想到隔幾天後就遭其槍殺重，專案小組連日來鎖定他常出沒地點埋伏。

昨晚7點多，金嫌頭戴安全帽和口罩騎機車在佳里市區現蹤，佳里警分局接獲線報後，除通報專案小組外，也展開跟監圍捕，佳里警分局偵查佐蘇俊棋因曾辦過金嫌，一眼就認出他，一路尾隨到新生路，當時路上人車多，金嫌車速變慢，蘇俊棋考量若被逃脫恐怕再逮人就困難，奮力用騎乘的機車將金嫌機車撞倒，佳里偵查隊長尤開欽和警網幹員立即趕到將其壓制逮捕，還引起現場民眾圍觀。

金嫌栽在曾辦過他的佳里警分局偵查佐蘇俊棋手中，蘇俊棋從警表現優異，去年曾偵破四層販毒毒頭接受警政署長陳家欽表揚。

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