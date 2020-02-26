少年疑遭錯認追殺枉死 主嫌3人收押1人今天移送法辦

一名17歲少年2月21日清晨4點多在苗栗市街頭疑遭錯認，另幫青少年分持刀、棒涉嫌追砍，其中1刀深及少年內臟大量流血，延到22日下午死亡，少年同行2名成年人1人背部砍傷送醫，苗栗警察分局組專案小組全力偵辦，查獲4名涉嫌持刀、棒成年人，其中3人檢察官依傷害到死罪嫌聲押獲准，另1人今天將移送。

警方調查，苗栗市兩幫青少年疑因感情糾紛爭風吃醋，19日下午在苗栗市自治路當街發生爭吵，雙方不歡而散，2名邱姓、徐姓、葉姓男子等人就不時開車在另幫人馬聚集處來回，車內並準備長柄鐮刀、球棒等，少年死者生前與甘姓、賴姓男子於21日清晨4點多步出聚集處被發現，對方召集人馬聚集。

5車10名青少年下車，4人持刀棒追砍少年及甘姓、賴姓男子，少年及賴男跑了20多公尺，背部被砍受傷倒地，路面血跡斑斑，警方據報將兩人送醫，少年搶救11個小時回天乏術，賴男沒有生命危險，警方組成專案小組報請檢察官指揮偵辦，邱男、徐男、葉男先前到案，依傷害致死罪嫌聲請法官羈押獲准，另名邱男今天凌晨零點多到案，今天將移送法辦。

警方說，全案逞凶一方有10人，8人已經到案，4名持刀、棒的主嫌都已查獲，懷疑是兩幫青少年爭風吃醋結怨，死者疑自認不是當事人，因此受創最嚴重，全案進一步調查中。